ديتوري يقود «مستهدف» في «جدمونت إنترناشونال»

عصام السيد (أبوظبي)



يقود الفارس فرانكي ديتوري، الجواد «مستهدف» لشادويل الفائز بسباق برنس أوف ويلز، في سباق جدمونت إنترناشونال ستيكس للفئة الأولى، بمضمار يورك في وقت لاحق من أغسطس الجاري.

وتأتي قيادة ديتوري للجواد «مستهدف»، بدلاً من الفارس الرئيس لشادويل جيم كرولي الموقوف لمدة 20 يوماً، لأفراطه في استعمال السوط، في سباق الكينج جورج، في حين أن الفارس الثاني دين أونيل «مصاب».

وسيكون «مستهدف» الذي يدربه جون وثادي جوسدن، في رحلة نادرة لديتوري بألوان قميص شادويل، وهو مرشح بنسبة 3 إلى1، في يوم الافتتاح في مهرجان إيبور، بعد فوزه بفارق 4 أطوال في «رويال أسكوت» في يونيو.

وقام الفارس فرانكي ديتوري بقيادة ابن «فرانكل»، خلال التدريب بمضمار لايمكينز في نيوماركت صباح أمس الأول، استعداداً لسباق جدمونت إنترناشونال ستيكس الذي يقام 23 أغسطس.

وقال الفارس: «امتطيت صهوته للمرة الأولى، وذلك جيد، وكان مرتاحاً في التدريب، وطُلب مني قيادته خلال التدريب، والأمر رائع، وكنت أراه طوال الوقت في الحظيرة، ولكنه حصان متميز، ومن المؤسف أن «جيم» لا يستطيع قيادته، لقد حقق فوزاً رائعاً، وأتطلع إلى ذلك».

ويسعى ديتوري لحصد فوزه السادس في السباق، ليصبح أنجح فارس في تاريخه، لقد عادل الرقم الذي سجله الفارس الراحل ليستر بيجوت، مع نجاحه الأخير على متن «أوثرايزد» في عام 2007.

وقال أنجوس جولد، مدير السباقات في شادويل: «إنها ليست مفاجأة كبيرة، بالنظر إلى علاقته بجون وثادي جوسدين، إلا أن فرانكي يقود «مستهدف» في يورك، ونحن سعداء حقاً بالحصان، ومن الرائع أن يكون لدينا فرانكي».

ويستعد «مستهدف» لمواجهة «بادينجتون» في مواجهة مثيرة، حيث حقق هذا المنافس أربعة انتصارات متتالية في المجموعة الأولى هذا الصيف، بما في ذلك كورال إكليبس وساسكس ستيكس، منذ فوزه في رويال أسكوت في سانت جيمس بالاس ستيكس، وجاء موسم «مستهدف» أكثر هدوءاً، حيث فاز بسباق الفئة الثالثة في السعودية في فبراير، قبل أن ينهي المركز الرابع في بطولة دبي شيما كلاسيك، في مواجهة النجم الياباني «إكوينوكس».

ويعد «مستهدف» بجانب «حكم» لشادويل، ثاني أعلى خيول في العالم برصيد 128 رطلاً، في الإصدار السادس لتصنيفات لونجين لأفضل فرس سباق في العالم من يناير 2023، إلى أغسطس 2023.

ومن جهة أخرى، يحاول «بير كاسل» لجودلفين، وضع نهاية لانتصارات المهر غير المهزوم «ايس امباكت»، الفائز بلقب بري دو جوكي كلوب «الديربي الفرنسي»، وأيضاً «فيكتوريا رود» الفائز في مهرجان بريدرز كب، وذلك في سباق بري جيوم دورنانو للفئة الثانية في دوفيل، يوم الثلاثاء المقبل.

وحل المهر ابن «كلوث أوف ستارس» سادساً في مشاركته الوحيدة السابقة، على مستوى الفئات في بري لا فورس للفئة الثالثة في أبريل، ويعود للارتقاء إلى مستوى أعلى، بعد أن سجل فوزاً بفارق نصف رقبة، بسباق قوائم في كومبيان خلال يوليو الماضي.

ويسجل مدربه أندريه فابر أيضاً «لا سابينزا»، في سباق بري دو ليوري للفئة الثالثة، وكانت ابنة شمردل الفائزة في تجربتها الأولى بسان كلود في أكتوبر، والتي حلت بالمركز الرابع في كلتا مشاركتيها السابقتين هذا الموسم، وفي آخرهما خسرت بفارق 1.5 طول في كومبيان مطلع يونيو.

وعلى صعيد آخر، تفوق فريق السيدات المكون من صوفي اسبورن، وهولي دويل، وهايلي تيرنر على فريق بقية نجوم العالم، من خلال تسجيل أربعة انتصارات، من إجمالي ست سباقات في كأس شيرجار برعاية السوق الحرة دبي، أمس الأول بمضمار آسكوت في بريطانيا، وتمكنت هولي دويل من حصد انتصارين، لتتوج بلقب أفضل فارس في البطولة.