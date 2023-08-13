«الزعيم» ينهي «وديات الإعداد» بـ «ثنائية» أمام خورفكان

معتز الشامي (دبي)



أنهى العين سلسلة المباريات الودية، قبل انطلاق الجولة الأولى، من «دوري أدنوك للمحترفين»، 18 و19 أغسطس الجاري، بفوز «معنوي» أمام خورفكان بهدفين، على استاد هزاع بن زايد.

وأدى «الزعيم» تدريبات صباحية في «صالة الجيم»، ومنح بعدها الجهاز الفني بقيادة الهولندي ألفريد شرودر راحة للاعبين لمدة 24 ساعة، على أن يعودوا إلى استئناف المران الثلاثاء، لوضع اللمسات الأخيرة على خطة وطريقة اللعب التي يستهل بها «البنفسج» الجولة الأولى، وعلاج بعض السلبيات الفنية والتكتيكية التي كشفتها «الودية الأخيرة»، حيث يفتتح العين مشواره في الموسم الجديد، بمواجهة بني ياس يوم الجمعة المقبل على ملعبه، وهي المباراة التي يعول عليها الجهاز الفني، لتكون بداية الانتصارات في المسابقة، التي يدخلها «الزعيم» بهدف المنافسة بقوة على لقبها.

واستعد الفريق جيداً للموسم ومتطلبات المنافسة، سواء بالتعاقد مع عمير أتزيلي وكاكو في مركز الوسط المهاجم وصناعة اللعب، وتعزيز وسط الارتكاز بالكوري بارك يونج وو، وأيضاً خالد الهاشمي الذي يجيد الأداء في أكثر من مركز دفاعي، أو بخوض سلسلة من «الوديات»، والتي بلغت 6 تجارب آخرها أمام خورفكان، بعدما خاض «الزعيم» 4 مباريات في معسكر إسبانيا، أمام كويتلاس، وديبورتيفو مورسيا، ومارمينور وإنتر سيتي، وأقيمت المواجهتان الأخيرتان صباحاً ومساءً، في اليوم الأخير بالمعسكر، قبل العودة إلى الدولة ولقاء الخالدية البحريني وخورفكان.

واستطاع العين إثبات جدارة الخط الأمامي، والقوة الهجومية الضاربة بـ 28 هدفاً، خلال الوديات التي خاضها الفريق، كما تلقت شباكه هدفين فقط، ما يعكس صلابة دفاعية لافتة، بجانب وصول الانسجام والتفاهم بين اللاعبين إلى مرحلة متقدمة، ووضح ذلك خلال مباراة «النسور»، التي كانت اختباراً إيجابياً من كل الجوانب، ونجح شرودر في الوصول إلى «التوليفة السحرية»، التي يبحث عنها، لخوض الموسم، واعتمد المدرب على 18 لاعباً بصفة أساسية في أغلب المباريات، إلا أن القوام الأساسي أصبح واضحاً للجميع، وهي التشكيلة نفسها التي بدأت المباراة أمام خورفكان، وتضم خالد عيسى، وسعيد جمعة، وخالد الهاشمي، وكوامي أتون، وإيريك جورجونيس، وبارك يونج، ويحيى نادر، وعمير أتزيلي، وسفيان رحيمي، وكاكو ولابا، بخلاف البدلاء، وأبرزهم فلاح وليد، وحازم عباس، بالإضافة إلى جوناتاس بعد استعادة قدراته، وأيضاً بندر الأحبابي الذي يعود إلى مركز في المدافع الأيمن، بعد شفائه من الإصابة.

وشهدت «ودية» أمام خورفكان حضوراً جماهيريا لافتاً، وتابع المباراة من المدرجات الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم.

ومن جانبه، أبدى شرودر مدرب العين، ارتياحه بالأداء الذي ظهر عليه الفريق، والتماسك الذي أدى به اللاعبون، بعدما ارتفعت مؤشرات التفاهم والتجانس بينهم في التشكيلة، مشيراً إلى أهمية الحضور الجماهيري اللافت في المواجهات الودية، والذي كان له أثر كبير في تطور الأداء، ودفع اللاعبين إلى تقديم الأفضل للاستعداد بكل جدية للموسم الجديد.

وأوضح أن المساندة القوية والحاشدة خلف الفريق لها انعكاس إيجابي، خصوصاً في الودية الماضية أمام الخالدية بطل الدوري البحريني، والتي وصفها بـ «المفاجأة السعيدة» بالنسبة له.

وأضاف: دائماً نحن في حاجة إلى جماهير العين، الأمر الذي أكده الواقع خلال «ودية» الخالدية، خصوصاً عندما تأخر الفريق بهدف، ولكنه عاد بفضل المساندة القوية من الجماهير، وتمكن من تحويل الخسارة إلى فوز بـ «الثلاثة»، واستمر الحضور لافتاً أمام خورفكان، وكان له أيضاً الدافع الإيجابي لتقديم الأفضل.

وأشاد شرودر بتوفير كل ما يلزم للتحضير للموسم الجديد، وبحالة الجدية والالتزام من جميع اللاعبين، ولفت إلى أن الأيام المقبلة، تشهد تكثيف التحضيرات للظهور بمستوى متميز في المباريات الرسمية.

نتائج التجارب

العين - كوتيلاس 10-1

العين - ديبورتيفو مورسيا 10-0

العين - مارمينور 1-0

العين - إنتر سيتي 2-0

العين - الخالدية 3-1

العين - خورفكان 2-0