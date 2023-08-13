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مبخوت وكوزمين.. «القاسم المشترك» بـ «الرباعية»!

مبخوت وكوزمين.. «القاسم المشترك» بـ «الرباعية»!
13 أغسطس 2023 15:00

 
سلطان آل علي (دبي)


شهد حفل جوائز رابطة المحترفين لأبطال موسم 2022-2023، تتويج العديد من الأسماء التي فرضت الأفضلية على مدى السنوات الماضية، ما يشير إلى وجود استمرارية وجهد متواصل من الفائزين، لحصد الألقاب والجوائز، ومساعدة الأندية في الوصول إلى أهدافها.
ونال علي مبخوت مهاجم الجزيرة جائزة أفضل لاعب مواطن في الموسم للمرة الرابعة في تاريخه، وسبق له أن حصل على الجائزة في مواسم 2014-2015 و2016-2017 و2020-2021 و2022-2023، وبذلك ينفرد بعدد مرات الأفضلية بهذه الفئة، بعد أن كان مشتركاً مع عمر عبدالرحمن، كما فاز بلقب هداف الدوري مرتين 2016-2017 و2020-2021، وهما الموسمان الذي انتزع فيهما الجزيرة لقب الدوري أيضاً.
ويعد مبخوت الأكثر حصداً للجوائز في تاريخ الحدث، بمجموع 6 جوائز مختلفة، وفي المرتبة الثانية يتساوى 3 لاعبين بـ4 جوائز لكل منهم، آخرهم لابا كودجو مهاجم العين، ونال لابا جائزة الهداف مرتين، وأفضل أجنبي وأجمل هدف لمرة واحدة.
وتبدو الفرصة متاحة لهداف «الزعيم»، لأن يجمع المزيد من الجوائز في الموسم القادم، وينافس مبخوت على القمة. 

 

 

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ويملك تيجالي 4 جوائز مختلفة، منها أفضل لاعب أجنبي مرتين ولقب هداف الدوري مرتين.
أما عمر عبدالرحمن، فقد حصل على جائزة أفضل لاعب مواطن 3 مرات، وجائزة أفضل لاعب من تصويت الجمهور مرة واحدة.
ويتساوى خالد عيسى وعلي خصيف بلقب أفضل حارس 3 مرات مختلفة، ليستحوذ «الثنائي» على 60% من إجمالي جوائز مركز الحراسة عبر تاريخ الجوائز.
وعلى مستوى المدربين، لا يوجد من يتفوق على «القيصر» الروماني أولاريو كوزمين الذي نال جائزة «المدرب الأفضل» في 4 مناسبات مختلفة، وحصد 3 منها مع شباب الأهلي مواسم 2013-2014 و2015-2016 و2016-2017، والحالية مع الشارقة موسم 2022-2023. 

والجدير بالذكر أنه لا يوجد أي مدرب فاز بالجائزة أكثر من مرة إلا كوزمين، حيث ذهبت مرة واحدة إلى زلاتكو وزوران وريبيروف «العين»، وكايزر «الجزيرة»، وعبدالوهاب عبدالقادر «عجمان»، وعبدالعزيز العنبري «الشارقة».

دوري أدنوك للمحترفين
رابطة المحترفين
علي مبخوت
كوزمين
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