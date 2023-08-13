العين.. «زعيم المتوجين» بجوائز «المحترفين»!

سلطان آل علي (دبي)

أعلنت رابطة المحترفين عن جوائز موسم 2022-2023 والنجوم المتوجين بالألقاب، وهو الحدث الذي يحمل الرقم 10 منذ انطلاقة حفل الجوائز في موسم 2012-2013.

ولقد قدّمت رابطة المحترفين جوائزها للمرة العاشرة في تاريخ المسابقة منذ 2012-2013، وكسر عدد الجوائز حاجز 100 جائزة لمختلف الفئات على مدى عقد من الزمن، ولم يغب الحفل الكروي سوى مرة واحدة في موسم 2019-2020 بسبب جائحة كورونا.

ويتزعم العين قائمة أكثر الأندية تتويجاً بالجوائز، وذلك بـ30 جائزة مختلفة، وهو ما يقارب ثلث إجمالي الجوائز التي وصل عددها إلى 101 تحديداً.

والعين هو النادي الوحيد الذي فاز بكل فئات الجوائز لمرة واحدة على الأقل، وتعد أكثر الفئات التي حقق فيها الزعيم الأفضلية هي فئة الهداف وأفضل لاعب بتصويت الجمهور بـ5 مرات لكل فئة، كما أنه الأكثر فوزاً بجائزة أفضل حارس بـ3 مرات متساوياً مع الجزيرة، وهو الذي يأتي في المرتبة الثانية بـ21 جائزة على مدى 10 نسخ.

ويبقى فخر أبوظبي الأكثر تتويجاً بجائزة أفضل لاعب مواطن بـ5 مرات، كما أنه لا توجد شركة نالت جائزة الأفضل على مستوى الاحترافية أكثر من الجزيرة بـ3 مرات.

أما شباب الأهلي، فيحتل المرتبة الثالث بـ14 جائزة، وهو أكثر الأندية التي حقق لاعبوها الأجانب جائزة الأفضل بـ3 مرات، والحال نفسه على مستوى المدربين بـ3 مرات مختلفة، ومن ثم يأتي ناديا الوصل والشارقة بـ7 جوائز، وبعدهما بني ياس والظفرة بواقع 4 جوائز وجائزتين توالياً، في حين أن أندية النصر وعجمان وخورفكان واتحاد كلباء ودبا الفجيرة تملك جائزة واحدة فقط.



قائمة المتوجين بالجوائز:

العين = 30

الجزيرة = 21

شباب الأهلي = 14

الوحدة = 11

الشارقة = 7

الوصل = 7

بني ياس = 4

الظفرة = 2

النصر = 1

عجمان = 1

دبا الفجيرة = 1

خورفكان = 1

اتحاد كلباء = 1