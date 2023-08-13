كوستا يوقع عقداً 4 أشهر!



ريو دي جانيرو (رويترز)

تعاقد بوتافوجو متصدر دوري الدرجة الأولى البرازيلي لكرة القدم مع المهاجم «المخضرم» دييجو كوستا في انتقال مجاني، ويحاول كوستا مهاجم تشيلسي وأتلتيكو مدريد السابق إحياء مسيرته بعد المعاناة من سلسلة إصابات.

وتعرض بوتافوجو لضربة قوية بإصابة تيكينيو سواريز مهاجم بورتو السابق، وهداف الدوري البرازيلي الحالي، وأفضل لاعب بالمسابقة، خلال ثلاثة أشهر متتالية، منذ انطلاقها في أبريل الماضي بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال التعادل من دون أهداف مع كروزيرو لتتقلص الخيارات الهجومية للمتصدر.

وأصبح كوستا «34 عاماً» لاعباً حراً، بعد مغادرة ولفرهامبتون الإنجليزي في يونيو الماضي، ووقع على عقد لمدة أربعة أشهر مع بوتافوجو الذي يهيمن على الدوري البرازيلي، عقب 14 انتصاراً في 18 مباراة، ويتفوق بفارق 12 نقطة في القمة.

كما يطمح بوتافوجو للقبه الثاني في كأس سودامريكانا، حين يواجه ديفينسا خوستيسيا الأرجنتيني في دور الثمانية.

وقال كوستا عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «أنا سعيد جداً باختياري للانضمام إلى هذه العائلة، شكراً وأراكم قريباً».

وأضاف النادي: «بوتافوجو يواصل بناء تشكيلة تتمتع بالجودة، وسيعتمد على خبرة دييجو كوستا، وقع المهاجم على عقد يمتد حتى نهاية 2023».

وتابع: «سيصل إلى ريو دي جانيرو في الأيام المقبلة، ليجتمع بالمدرب برونو لاجي الذي عمل معه سابقاً في ولفرهامبتون بإنجلترا».

واكتسب كوستا سمعة جيدة بصفته رأس حربة قوي، خلال فترته مع تشيلسي بين 2014 و2017، حيث سجل 59 هدفاً في جميع المسابقات، ليقود الفريق اللندني لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي مرتين، بعد التعاقد معه مقابل 32 مليون جنيه إسترليني.

وكان هداف تشيلسي خلال ثلاثة مواسم، قبل خلافه مع المدرب أنطونيو كونتي، ليعود إلى أتلتيكو مدريد، وخلال فترتين معه سجل 83 هدفاً وفاز بالدوري الإسباني مرتين، بجانب لقب الدوري الأوروبي.