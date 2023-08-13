36 لاعباً من أندية الشارقة في معسكر صربيا لليد والطائرة

الشارقة (الاتحاد)

ينظم مجلس الشارقة الرياضي معسكراً خارجياً للاعبي أندية الإمارة في كرة اليد وكرة الطائرة، من مختلف الفئات السنية في صربيا، خلال الفترة من 14 إلى 25 أغسطس الجاري، بمشاركة 36 لاعباً، منهم 20 لاعباً في كرة اليد و16 لاعباً في كرة الطائرة تحت إشراف ثلاثة مدربين، ضمن خطة إدارة شؤون الرياضة والتطوير لاكتشاف المواهب ورعايتها وتوفير فرص الاحتكاك مع لاعبين من مدارس مختلفة، يتضمن المعسكر التحضيري الخارجي حصص معايشة مع لاعبين من أوروبا في اللعبتين، وتدريبات صباحية ومسائية وتدريبات معايشة مع فرق مختلفة.

وأشار محمد عبيد الحصان، مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير، أن إقامة معسكرات للاعبي اليد والطائرة يعد استمراراً للخطة التطويرية للإدارة بعد تنظيم المعسكر الخارجي في تركيا للاعبي كرة السلة، وقال: إن لهذه المعسكرات قيمة فنية، وذلك للارتقاء أكثر بمستويات اللاعبين في مختلف الفئات السنية والاهتمام برفع قدراتهم، وكذلك استفادة المدربين من مثل هذه المعسكرات في تطوير مهاراتهم التدريبية.

وقال: نتطلع إلى أن تجني هذه المعسكرات ثمارها في المستقبل القريب من ناحية تميز أداء اللاعبين، وتقديم مواهب تبرز إبداعاتها مع أنديتهم، وكذلك تمثيلهم في المنتخبات الوطنية وتحقيق المكاسب المنتظرة من تنظيم مثل هذه المعسكرات، حيث تتمتع أندية الإمارة بلاعبين مميزين في مختلف الألعاب، وهو ما يتواكب مع رؤى وتوجهات المجلس في إقامة المعسكرات، بما يعود عليهم بالفائدة في البطولات والمنافسات، سواء الداخلية أو الخارجية.