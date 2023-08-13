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أنشيلوتي يمتدح بيلينجهام ويتجاهل كيبا!

أنشيلوتي يمتدح بيلينجهام ويتجاهل كيبا!
13 أغسطس 2023 11:29

مدريد (د ب أ)
أثنى الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد على فوز فريقه على مضيفه أتلتيك بيلباو 2-0 مساء أمس في الجولة الافتتاحية للدوري الإسباني.
وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي: «قدمنا مباراة جيدة، ولاسيما في الشوط الأول الذي شهد إيقاعاً قوياً، وفي الشوط الثاني تراجع الإيقاع وكذلك هيمنتنا، لكننا لعبنا بشكل جيد دفاعياً».
ونقل الموقع الرسمي لريال مدريد عن أنشيلوتي قوله: «من الواضح أننا أكثر حسماً وأقوى دفاعياً عندما يلعب الفريق بالتزام جماعي، لقد لعب الفريق بشكل جيد، تمركز بشكل جيد وكان قوياً في المواجهات الفردية، استحوذنا على كرات كثيرة في الشوط الأول، الفريق سعيد باللعب بهذه الطريقة وقد لعبنا جيداً دفاعياً».
وأشاد أنشيلوتي بالوافد الإنجليزي الجديد جود بيلينجهام، الذي سجل الهدف الثاني للنادي الملكي، وقال: «إنه لاعب رائع، يمتلك شخصية كبيرة وقد تكيف بسرعة كبيرة مع نظام الفريق، يبدو وكأنه معنا منذ وقت طويل وهو لاعب رفيع المستوى».
وانتقل أنشيلوتي للحديث عن الإصابة التي تعرض لها إيدير ميليتاو، وقال: «أصيب بالتواء في الركبة، سنقيّم إصابته في الساعات المقبلة، أتمنى ألا تكون إصابة خطيرة، نحن قلقون ولا نستبعد أي سيناريو».
كما أكد أنشيلوتي قناعته التامة بوجود الألماني توني كروس والكرواتي لوكا مودريتش في خط وسط الريال وقال: «هما جزء من فريق رفيع المستوى، لا يمكنني القول بانهما سيكونان على مقاعد البدلاء، هما لاعبان مهمان جداً، اخترت اليوم تشكيلة المباراة، لكني قد أغيرها الأسبوع المقبل».
ورفض أنشيلوتي الرد على التكهنات المثارة حول اقتراب الإسباني كيبا أريزابالاجا حارس تشيلسي الإنجليزي من الانتقال للنادي الملكي، وأوضح: «ليس لاعباً في ريال مدريد ولا أتحدث عن لاعبين ليسوا في فريقي».

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