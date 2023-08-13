النصر «السعودي السادس» في قائمة «الذهب العربي»



سلطان آل علي (دبي)



أُسدل الستار على البطولة العربية، على كأس الملك سلمان، بتتويج النصر السعودي بطلاً للمرة الأولى في تاريخه، لتُضاف إلى خزينة ألقاب الفريق الطويلة والزاخرة بمختلف الدروع والكؤوس.

ويعد النصر سادس الأندية السعودية التي تحصد اللقب العربي على مر التاريخ، وبدأت المسيرة عام 1984، في ثاني نسخ البطولة التي حققها الاتفاق، ليكون أول الأندية السعودية التي تشارك في المسابقة، وتحقق اللقب العربي، كما عاد ليعانق اللقب الثاني عام 1988.

وجاء الشباب في «نسخة 1992»، ليصبح ثاني الأندية السعودية التي تحصد اللقب، وبعده بعامين، دوّن الهلال اسمه «ثالث السعوديين»، برفع كأس البطولة مرتين متتاليتين عامي 1994 و1995.

وفي عام 2002، تمكّن الأهلي من الظفر بلقبه الأول، ليكون رابع الأندية السعودية، وجاء الاتحاد قطب جدة الآخر عام 2005، ليضيف اسمه مع كبار السعودية على المستوى العربي.

وفي «نسخة 2023»، حقق النصر «فارس نجد» بطولته الأولى في المسابقة، ليكون الفريق السعودي السادس، علماً وأنّ الأندية السعودية لم تعانق اللقب منذ 18 عاماً.

وفي الوقت نفسه، حقق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لقبه الأول مع «العالمي»، بتسجيله هدفي الفوز أمام الغريم التقليدي الهلال 2-1.

وفاز رونالدو بجائزة الهدف الذهبي، بعد أن أنهى البطولة في صدارة الهدافين، برصيد 6 أهداف، علماً أنه خرج قبل نهاية المباراة بخمس دقائق، بعد تعرضه لإصابة في الركبة.

وحرم النصر غريمه الهلال من لقب ثالث، بعد 1994 و1995، كان يعادل به الرقم القياسي للترجي التونسي والرشيد العراقي.

وأعاد النصر الكأس إلى القارة الآسيوية، بعد أن سيطرت الأندية العربية الأفريقية على اللقب منذ العام 2006، إذ يعود آخر تتويج عربي آسيوي إلى اتحاد جدة السعودي عام 2005.

واختير الصربي سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش وافد الهلال الجديد أفضل لاعب في البطولة، فيما حاز لاعب النصر نواف العقيدي على جائزة أفضل حارس.

ألقاب السعودية

الاتفاق: 2

الشباب: 2

الهلال: 2

الأهلي: 1

الاتحاد: 1

النصر: 1