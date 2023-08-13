بيجولا تقبض على شفيونتيك في «مونتريال»



مونتريال (أ ف ب)

أقصت الأميركية جيسيكا بيجولا منافستها البولندية إيجا شفيونتيك، المصنفة أولى عالمياً، وبلغت نهائي دورة مونتريال الكندية للألف في التنس.

واستفادت بيجولا، المصنفة ثالثة عالمياً، من أخطاء البولندية لتحسم المباراة لمصلحتها 6-2 و6-7 و6-4 في ساعتين و30 دقيقة.

وتسعى بيجولا في سن الـ 29 عاماً للفوز بلقبها الثالث في مسيرتها في الفردي، بعد دورتي واشنطن 2019 وجوادالاخارا عام 2022.

قالت بيجولا بعد فوزها: «إنه شعور رائع، ولا توجد طريقة أفضل للفوز، أليس كذلك؟، لقد كانت مباراة صعبة، شعرت أنني كنت في موقع السيطرة».

وأضافت: «ولكن كما تفعل المصنفة أولى عالمياً والبطلة، لعبت بعض التنس الرائع في نهاية المجموعة الثانية وفي الثالثة، لذلك، جعلتني أستحق الفوز».

في المقابل، عانت شفيونتيك المتوجة ببطولتي فرنسا «2020 و2022 و2023» والولايات المتحدة «2022»، ضمن بطولات «جراند سلام»، لفرض إيقاعها ومن كسر إرسالها قرابة 11 مرة، منها 4 في المجموعة الأولى التي خسرتها في أقل من 40 دقيقة، وتتابع كسر الإرسال من قبل اللاعبتين في المجموعة الثانية، لتتقدم شفيونتيك 3-، 1 قبل أن تتأخر 3-4.

غير أن البولندية ابنه الـ 22 عاماً التي وضعت كيساً من الثلج على فخذها أثناء الاستراحة، تمكنت من معادلة الكفة 4-4، لكن الكسر الرابع من الأميركية سمح لها بالإرسال للفوز بالمباراة من دون أن تنجح.

وعادلت شفيونتيك مرة جديدة 5-5، قبل أن تضرب إرسالها الساحق الأول في المباراة، لتعود وتحرز الشوط الفاصل.

وتأخرت بيجولا 2-4 في المجموعة الثالثة، لكنها وجدت الطاقة للعودة لتعادل 4-4 بفضل كسر جديد، قبل أن تتقدم 5-4 مع إرسال ساحق جديد هو السادس لها.

وأنهكت الأميركية منافستها بكراتها الطويلة، لتحسم المجموعة الثالثة والمباراة لمصلحتها بعد خطأ مباشر من شفيونتيك.