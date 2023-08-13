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الرياضي

«هاتريك أولمو» يُفسد «حفلة كين»!

«هاتريك أولمو» يُفسد «حفلة كين»!
13 أغسطس 2023 08:26

ميونيخ (أ ف ب)

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أفسد الدولي الإسباني داني أولمو، وصول النجم الإنجليزي هاري كين إلى بايرن ميونيخ، بتسجيله ثلاثية «هاتريك» ليقود لايبزج للفوز بلقب الكأس السوبر الألمانية على حساب «البافاري» 3-0 على ملعب «أليانز أرينا».
ووصل كين قبل ساعات من المباراة إلى بافاريا، ووقع على عقد مع «البايرن» حتى عام 2027، قادماً من توتنهام، بصفقة مقدّرة بمئة مليون يورو «110 ملايين دولار»، هي الأعلى في تاريخ «البوندسليجا».
ووصل الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا إلى العملاق البافاري بحثاً عن الألقاب الغائبة عن خزائنه في سن الثلاثين.
لكن أولمو كان له رأي آخر، في مباراة دخل خلالها كين بديلاً، بعد قرابة الساعة، عندما كان فريقه الجديد متأخراً 2-0.
وثأر لايبزج الذي حقق لقبه الأول في الكأس السوبر الألمانية، من خسارته أمام «البايرن» 3-5 الموسم الماضي في المسابقة ذاتها، علماً أن الفريق البافاري يحمل الرقم القياسي في عدد الألقاب «10».
افتتح أولمو التسجيل باكراً في الدقيقة الثالثة، بعد أن وصلته الكرة، إثر بلبلة في المنطقة، بعد ركلة ثابتة، سددها إلى يمين الحارس سفين أولريخ «3».
وأضاف أولمو الثاني، بعد أن وصلته كرة بينية جميلة من تيمو فيرنر داخل المنطقة، استلمها والتف حول نفسه قبل أن يسدد في المرمى «44».
ودخل كين في الدقيقة 63 بدلاً من تيل وسط تصفيق حار من الجماهير البافارية، لتتبدد آمال العودة سريعاً، بعد أن تحصل فريق المدرب ماركو روزه على ضربة جزاء، إثر لمسة يد، انبرى لها أولمو بنجاح مسجلاً أول «هاتريك» في مسيرته، ويؤجل تتويج كين بلقب أول على الإطلاق.

 

كأس السوبر الألماني
بايرن ميونيخ
لايبزج
هاري كين
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