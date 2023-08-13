ريال مدريد وبيلينجهام.. «البداية المثالية»



برشلونة (أ ف ب)

قاد الوافد الجديد الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام، فريقه ريال مدريد إلى الفوز على مضيفه أتلتيك بلباو 2-صفر، في بداية مثالية، ضمن منافسات المرحلة الأولى من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وحسم «الريال» النتيجة على ملعب «سان ماميس» لمصلحته بتسجيله هدفي الفوز في غضون 10 دقائق في الشوط الأول، بفضل البرازيلي رودريجو الذي افتتح التسجيل «28»، قبل أن يضاعف بيلينجهام النتيجة «37».

وللمرة الأولى، منذ 14 عاماً افتتح النادي موسمه، من دون مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة المنتقل إلى الاتحاد السعودي، والذي سجل بقميصه 352 هدفاً، وتُوج معه بـ 25 لقباً، منها 5 في دوري أبطال أوروبا، ضمن مجموع 646 مباراة.

كما افتقد النادي الملكي لجهود حارسه البلجيكي تيبو كورتوا الذي تعرض لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى خلال التمارين، حيث يغيب عن الملاعب للموسم بكامله حسب التقارير، ليحل بدلاً منه الأوكراني أندري لونين.

وأبقى المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الثنائي المخضرم الكرواتي لوكا مودريتش «37 عاماً» الذي حلّ بدلاً من المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور قبل 10 دقائق من صافرة النهاية، والألماني توني كروس «33 عاماً» على مقاعد البدلاء، مفضلاً الدفع بالفرنسيين الشابين أوريليان تشواميني وإدواردو كامافينجا.

ويراهن ريال على بيلينجهام القادم من بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 103 ملايين يورو، والذي لم يخيب الآمال بعدما زج به أنشيلوتي أساسياً بمضاعفته النتيجة من ركلة ركنية نفذها المدافع النمسوي دافيد ألابا، وتابعها الدولي الإنجليزي تسديدة «على الطاير» بقدمه اليمنى، بعد اصطدامها بالأرض ساقطة الى يمين الحارس أوناي سيمون «37».

وأظهر بيلينجهام «20 عاماً» الذي لعب دور المهاجم الرقم 9 المزيف خطورته وتنوع تمركزه في الملعب مع صفاته الدفاعية، على غرار الاعتراض على الغاني إينياكي وليامز المنطلق نحو المرمى «33»، ومع حضور مستمر لاستعادة الكرة، وكان رودريجو سجل هدف السبق، مستفيداً من «هشاشة» الدفاع الباسكي، بعد تمريرة من داني كارفاخال، ليسدد كرة في الشباك «28».

وسجل الدولي البرازيلي أول اهدافه للموسم الجديد في الدوري، بعدما كان هز الشباك في 19 مناسبة الموسم المنصرم.

وتعرض ريال لنكسة جديدة مع إصابة مدافعه البرازيلي إيدر ميليتاو ليخرج من الملعب في الدقيقة 50، ويحل بدلاً منه الألماني أنتونيو روديجر.

وتابع بلباو عكس صورة متواضعة، إذ لم يفز سوى مرة واحدة في 6 مباريات تحضيرية خاضها قبل انطلاق الموسم الجديد، ويعود الفوز الأخير لبلباو في «الليجا» على ملعبه سان ماميس أمام الريال إلى 7 مارس 2015 «فاز 1-صفر».