الأحد 13 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

خيول الإمارات تبحث عن لقب «لو ماروا» الفرنسي

خيول الإمارات تبحث عن لقب «لو ماروا» الفرنسي
13 أغسطس 2023 01:22

عصام السيد (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
النعيمي «الوصيف» في «مونديال الخيول الصغيرة»
«فرسان الإمارات» يخوضون تحدي «مونديال الخيول الصغيرة»

تسجل «لايف إن موشن» لجودلفين عودة سريعة لمضمار دوفيل على مسافة الميل، وذلك عندما تواجه نخبة من خيرة الخيول في أوروبا في سباق «بري جاك لو ماروا» للفئة الأولى، اليوم.
وقدمت المهرة، البالغة من العمر أربع سنوات بإشراف أندريه فابر، والتي يقودها مايكل بارزلونا، أداءها الأفضل في سباق «بري روثشيلد» للفئة الأولى في نهاية يوليو، حيث خسرت بفارق نصف رأس عن «مكسي دي سفين».
وحلت «لايف إن موشن» وصيفة أيضاً في «بري دو ساندرينجهام» للفئة الثانية في شانتييه العام الماضي، وأكملت ثلاثية من الانتصارات بفئة قوائم، مسجلة فوزاً قوياً في عودتها الموسمية في لونجشامب في أبريل.
وتجتذب جائزة سباق جاكو لومورا الفرنسي البالغة مليون يورو، أحد عشر خيلاً، مع إعادة المباراة بين المهر الإماراتي «تريبل تايم» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، والفرس «إنسبايرال» بإشراف جون وثادي جوسدن، وقيادة فرانكي ديتوري.
ويمثل المدرب كيفن ريان أيضاً إلى جانب «تريبل تايم» بقيادة نيل كالان، الجواد «هاي رويال» بقيادة وليام بيوك، و«مرحباً يا سنافي» بإشراف اندرياس شولتز وقيادة ريان مور، وكلاهما لجابر عبدالله.
وفازت «إنسبايرال» بسباق ماروا في العام الماضي، بعد صراع ثلاثي شرس انتهى بفارق نصف طول عن «لايت إنفانتري»، و«إيرفان».
ويعود «مرحباً يا سنافي» و«بيج روك» اللذين حلا في الميزان في الديربي الفرنسي لمسافة 2100 متر، إلى مسافة الميل، وهناك «أنجرز» الفائز بسباق الـ2000 جينيز الألماني، بإشراف ماريو باراتي وقيادة أندريا أتزيني.
ومن جهة أخرى، تعود فرس جودلفين «فيرس برايد» ابنة «ديب إمباكت» إلى المنافسة على مسافة الميل في محاولة لتقديم أداء جيد آخر بالفئة الثالثة في مضمار نيجاتا، باليابان.

خيول الإمارات
أوروبا
الخيول
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
4 أغسطس 2023
فيضانات النرويج تصل إلى مستويات الذروة
عربي ودولي
فيضانات النرويج تصل إلى مستويات الذروة
اليوم 20:22
الشرطة الباكستانية تطلق عمليات أمنية ضد المطلوبين بإقليم خيبر
عربي ودولي
الشرطة الباكستانية تطلق عمليات أمنية ضد المطلوبين بإقليم خيبر
اليوم 20:13
موجة حر تضرب ملاجئ الطوارئ بمنطقة الزلزال في تركيا
عربي ودولي
موجة حر تضرب ملاجئ الطوارئ بمنطقة الزلزال في تركيا
اليوم 20:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©