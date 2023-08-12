خيول الإمارات تبحث عن لقب «لو ماروا» الفرنسي

عصام السيد (أبوظبي)

تسجل «لايف إن موشن» لجودلفين عودة سريعة لمضمار دوفيل على مسافة الميل، وذلك عندما تواجه نخبة من خيرة الخيول في أوروبا في سباق «بري جاك لو ماروا» للفئة الأولى، اليوم.

وقدمت المهرة، البالغة من العمر أربع سنوات بإشراف أندريه فابر، والتي يقودها مايكل بارزلونا، أداءها الأفضل في سباق «بري روثشيلد» للفئة الأولى في نهاية يوليو، حيث خسرت بفارق نصف رأس عن «مكسي دي سفين».

وحلت «لايف إن موشن» وصيفة أيضاً في «بري دو ساندرينجهام» للفئة الثانية في شانتييه العام الماضي، وأكملت ثلاثية من الانتصارات بفئة قوائم، مسجلة فوزاً قوياً في عودتها الموسمية في لونجشامب في أبريل.

وتجتذب جائزة سباق جاكو لومورا الفرنسي البالغة مليون يورو، أحد عشر خيلاً، مع إعادة المباراة بين المهر الإماراتي «تريبل تايم» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، والفرس «إنسبايرال» بإشراف جون وثادي جوسدن، وقيادة فرانكي ديتوري.

ويمثل المدرب كيفن ريان أيضاً إلى جانب «تريبل تايم» بقيادة نيل كالان، الجواد «هاي رويال» بقيادة وليام بيوك، و«مرحباً يا سنافي» بإشراف اندرياس شولتز وقيادة ريان مور، وكلاهما لجابر عبدالله.

وفازت «إنسبايرال» بسباق ماروا في العام الماضي، بعد صراع ثلاثي شرس انتهى بفارق نصف طول عن «لايت إنفانتري»، و«إيرفان».

ويعود «مرحباً يا سنافي» و«بيج روك» اللذين حلا في الميزان في الديربي الفرنسي لمسافة 2100 متر، إلى مسافة الميل، وهناك «أنجرز» الفائز بسباق الـ2000 جينيز الألماني، بإشراف ماريو باراتي وقيادة أندريا أتزيني.

ومن جهة أخرى، تعود فرس جودلفين «فيرس برايد» ابنة «ديب إمباكت» إلى المنافسة على مسافة الميل في محاولة لتقديم أداء جيد آخر بالفئة الثالثة في مضمار نيجاتا، باليابان.