رونالدو يقود النصر إلى لقب «كأس الملك سلمان»

الطائف (وكالات)

سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفين، وقاد فريقه النصر السعودي إلى لقبه الأول في بطولة الأندية العربية لكرة القدم، على كأس الملك سلمان، بفوزه في المباراة النهائية على غريمه التقليدي الهلال 2-1 بعد التمديد، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالحوية في الطائف.

وبدا الهلال في طريقه إلى لقبه الثالث في البطولة، بعد أن تقدم عبر البرازيلي ميشال ديلجادو «51»، وإكمال النصر المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 71، لكن رونالدو عادل الكفة «74»، ليجر المباراة إلى التمديد، حيث أحرز هدف الفوز «98»، ليحقق مع النصر لقبه الأول، منذ وصوله مطلع العام بصفقة مدوية.

وبدأت المباراة من دون مقدمات من جانب الفريقين، حيث هاجم الهلال والنصر بحثاً عن تسجيل هدف مبكر، يربك حسابات الطرف الآخر، ويجعل المباراة أكثر إثارة.

وكان الهلال هو الطرف الأكثر استحواذاً في ربع الساعة الأولى من المباراة، وتحسن أداء النصر، ونجح في التخلص من ضغط الهلال، وأضاع عدداً من الفرص، ومع بداية الشوط الثاني، تغير شكل أداء الهلال، وأصبح أكثر خطورة من الشوط الأول، وشن العديد من الهجمات على مرمى نواف العقيدي. وفي الدقيقة 51 سجل الهلال هدف التقدم عن طريق ديلجادو، الذي تلقى كرة عرضية من زميله مالكوم داخل المنطقة، ليوجهها بضربة رأس في الشباك. وتعرض عبد الإله العمري مدافع النصر للطرد في الدقيقة 71 بعد تدخله مع البرازيلي مالكوم مهاجم الهلال.

ونجح النصر في تسجيل هدف التعادل عن طريق رونالدو في الدقيقة 74، بعدما تلقى كرة عرضية من سلطان الغنام من الجهة اليمنى، ليضعها في شباك العويس مسجلاً هدف التعادل.

وفي الدقيقة الثامنة من الشوط الإضافي الأول، نجح رونالدو في تسجيل الهدف الثاني للنصر، بعدما تابع كرة ارتدت من العارضة من تسديدة سيكو فوفانا القوية من خارج المنطقة، ليضعها النجم البرتغالي بضربة رأس في الشباك.