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الرياضي

الدعيع يزين تشكيلة «الأحلام» في كأس آسيا

الدعيع يزين تشكيلة «الأحلام» في كأس آسيا
12 أغسطس 2023 18:54

 
كوالالمبور (أ ف ب)

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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تشكيلة فريق الأحلام في كأس آسيا لأفضل اللاعبين في تاريخ البطولة، تضمّنت الحارس السعودي محمد الدعيّع.
وقبل 5 أشهر على انطلاق كأس آسيا 2023 المقررة مطلع العام المقبل في قطر، أُعلنت التشكيلة التي تم التصويت لها من جماهير اللعبة وفريق خبراء كرة القدم الآسيوية، لـ48 لاعباً مرشحاً تركوا بصمتهم على امتداد تاريخ البطولة القارية.
وفُتح باب التصويت على كل مركز اعتباراً من 12 يوليو، واستمر لغاية 30 من الشهر ktsi.
اختير الدعيع، بطل المسابقة عام 1996، في مركز حراسة المرمى، في حين تضمّن الدفاع اليابانيين يوتو ناجاتومو ويوجي ناكازاوا، الإيراني مهدي مهدافيكيا، والكوري الجنوبي هونج ميونج-بو.
وفي الوسط، اختير الكوري الجنوبي بارك جي-سونج، اليابانيين كيسوكي هوندا، وشونسوكي ناكامورا، وفي الهجوم، الكوري الجنوبي سون هيونج-مين، الإيراني علي دائي، والأسترالي تيم كايهل.
كما ضمّت تشكيلة البدلاء الأسترالي ماثيو راين، السعوديين صالح النعيمة وماجد عبدالله والعراقي نشأت أكرم.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
كأس آسيا
السعودية
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