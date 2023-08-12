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«المدفعجية» يضرب نوتنجهام

«المدفعجية» يضرب نوتنجهام
12 أغسطس 2023 18:48

لندن (أ ف ب) 

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نسج أرسنال وصيف الموسم الماضي، على منوال مانشستر سيتي «حامل اللقب»، ليستهل موسمه في الدوري الإنجليزي لكرة القدم بنتيجة إيجابية، إثر فوزه على ضيفه نوتنجهام فوريست 2-1.
وضمن «المدفعجية»، الطامح إلى إحراز لقبه الأول في الدوري خلال عقدين، النتيجة بشكل كبير في الشوط الأول، بهدفين مبكرين لإدي نكيتياه، بعد حركة فنية جميلة للبرازيلي جابريال مارتينيلي تخطى فيها مدافعين، وهزّ شباك الحارس الأميركي مات تيرنر العائد إلى «ملعب الإمارات»، بعد تركه أرسنال هذا الأسبوع «26».
وأضاف الدولي بوكايو ساكا الثاني بتسديدة يسارية لولبية، من موقعه المفضل على الجهة اليمنى «32»، في مباراة عاد فيها الى صفوف أرسنال قلب الدفاع الفرنسي وليام صليبا، بعد إصابته بظهره في مارس الماضي.
قلّص «البديل» النيجيري تايوو أوونيي الفارق في الدقيقة 82، غير أن أرسنال حافظ على النقاط الثلاث، على غرار «السيتي» الفائز في افتتاح الدوري على أرض بيرنلي 3-0، بينها هدفان لمهاجمه «الفتاك» النرويجي إرلينج هالاند.
وتعرّض أرسنال لصفعة مطلع الشوط الثاني، مع إصابة ظهيره الأيسر الجديد الهولندي يوريين تيمبر بقدمه اليمنى، من دون أي احتكاك مع الخصم «50».
وتأخرت المباراة نصف ساعة، بعد مشكلات في برنامج التذاكر الإلكترونية، ترك عشرات الآلاف من المتفرجين غير قادرين على الجلوس في مقاعدهم في الوقت المحدد للمباراة.
واستهل الثلاثي الجديد، الألماني كاي هافيرتز وتيمبر وديكلان رايس، مشواره مع «المدفعجية» في الدوري، بعد قدومهم بصفقات يبلغ مجملها 200 مليون جنيه استرليني «254 مليون دولار».

الدوري الإنجليزي
أرسنال
نوتنجهام
مانشستر سيتي
إيرلينج هالاند
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