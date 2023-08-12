نجم البايرن ينتقد قيمة صفقة كين!

برلين (د ب أ)

لا يصدق ستيفن إيفنبرج، نجم خط وسط بايرن ميونيخ الألماني السابق، أن القيمة المالية للمهاجم الجديد الإنجليزي هاري كين، والمنضم حديثاً للنادي البافاري، تساوي 100 مليون يورو (110 ملايين دولار).

وانضم مهاجم المنتخب الإنجليزي إلى بايرن ميونيخ قادماً من توتنهام، في صفقة ذكرت وسائل الإعلام أنها قياسية في تاريخ النادي الألماني، بمبلغ يقدر بـ100 مليون يورو مع إضافات.

وكتب إيفنبرج في مقال له على بوابة «تي أونلاين» الإلكترونية: «فقط بسبب عمره، أكمل 30 عاماً، فإنه لم يعد يساوي 100 مليون».

وكان عقد مهاجم توتنهام ومنتخب إنجلترا، ممتدا لمدة عام آخر، وكان يمكن أن يغادر مجاناً في يوليو المقبل. وأضاف: «هذا يظهر احتياج بايرن وصعوبة الحصول على مهاجم كبير، كما أنه يؤكد أن الكثير من الأشياء كانت تسير بشكل خاطئ في الماضي».

وباع بايرن مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة الإسباني العام الماضي ولم يقم بتعويضه، ليحقق لقباً آخر في الدوري الألماني.

ورغم السعر فإن إيفنبرج 55 عاماً يرى أن كين سيكون بمثابة إضافة جيدة للدوري الألماني.

وكتب إيفنبرج: «الجماهير الآن ستأتي إلى الملاعب من أجل مشاهدة هاري كين».