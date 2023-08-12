الأحد 13 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«فوكس» تنقل الدوري السعودي إلى أميركا

«فوكس» تنقل الدوري السعودي إلى أميركا
12 أغسطس 2023 18:16

ميامي (أ ف ب)
ستنقل شبكة «فوكس سبورتس» مباريات الدوري السعودي لكرة القدم، في الولايات المتحدة، بحسب ما أعلنت أمس الجمعة.
وستطلق «فوكس» عملية النقل الاثنين بمباراتين لكل من النصر الذي يضمّ الهداف البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم خمس مرات، والاتحاد الذي تعاقد مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة أفضل لاعب في العالم لعام 2022.
وقال مصدر مطلع أن عقد فوكس مع الدوري السعودي يمتد 100 مباراة هذا الموسم، ولحقوق اللغتين الإنجليزية والفرنسية.
وستنقل المباريات عبر قنوات «فوكس سبورتس 2»، «فوكس ديبورتيس» و«فوكس سوكر بلاس».
وبعد قدوم رونالدو في يناير الماضي، عقدت الأندية السعودية مدعومة من صندوق الاستثمارات العامة صفقات باذخة لضم أبرز نجوم كرة القدم العالمية، خصوصاً المخضرمين منهم، على غرار السنغالي ساديو ماني، البرازيلي فابينيو، الإنجليزي جوردان هندرسون، الفرنسي نجولو كانتي والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.

أخبار ذات صلة
أميركا تحقق في اصطدام وشيك بين طائرتين في مطار "سان دييجو"
رونالدو.. «العمر مجرد رقم»
الدوري السعودي
أميركا
الولايات المتحدة
كريستيانو رونالدو
كريم بنزيمة
نجولو كانتي
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
4 أغسطس 2023
فيضانات النرويج تصل إلى مستويات الذروة
عربي ودولي
فيضانات النرويج تصل إلى مستويات الذروة
اليوم 20:22
الشرطة الباكستانية تطلق عمليات أمنية ضد المطلوبين بإقليم خيبر
عربي ودولي
الشرطة الباكستانية تطلق عمليات أمنية ضد المطلوبين بإقليم خيبر
اليوم 20:13
موجة حر تضرب ملاجئ الطوارئ بمنطقة الزلزال في تركيا
عربي ودولي
موجة حر تضرب ملاجئ الطوارئ بمنطقة الزلزال في تركيا
اليوم 20:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©