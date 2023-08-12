«فوكس» تنقل الدوري السعودي إلى أميركا

ميامي (أ ف ب)

ستنقل شبكة «فوكس سبورتس» مباريات الدوري السعودي لكرة القدم، في الولايات المتحدة، بحسب ما أعلنت أمس الجمعة.

وستطلق «فوكس» عملية النقل الاثنين بمباراتين لكل من النصر الذي يضمّ الهداف البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم خمس مرات، والاتحاد الذي تعاقد مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة أفضل لاعب في العالم لعام 2022.

وقال مصدر مطلع أن عقد فوكس مع الدوري السعودي يمتد 100 مباراة هذا الموسم، ولحقوق اللغتين الإنجليزية والفرنسية.

وستنقل المباريات عبر قنوات «فوكس سبورتس 2»، «فوكس ديبورتيس» و«فوكس سوكر بلاس».

وبعد قدوم رونالدو في يناير الماضي، عقدت الأندية السعودية مدعومة من صندوق الاستثمارات العامة صفقات باذخة لضم أبرز نجوم كرة القدم العالمية، خصوصاً المخضرمين منهم، على غرار السنغالي ساديو ماني، البرازيلي فابينيو، الإنجليزي جوردان هندرسون، الفرنسي نجولو كانتي والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.