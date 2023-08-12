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شتوتجارت وهيرتا يضربان بقوة في كأس ألمانيا

شتوتجارت وهيرتا يضربان بقوة في كأس ألمانيا
12 أغسطس 2023 17:46

برلين (د ب أ)
تأهل شتوتجارت إلى الدور الثاني لكأس ألمانيا لكرة القدم عبر فوزه الساحق على مضيفه بالينجين المنافس بدوري الدرجة الرابعة 4-0 اليوم في الدور الأول.
وتوج شتوتجارت بلقب كأس ألمانيا ثلاث مرات من قبل، لكن آخرها في 1997، كما أنه نجا بأعجوبة من الهبوط في الموسم الماضي عبر الفوز على هامبورج في ملحق الصعود والهبوط لـ«البوندسليجا».
وحسم شتوتجارت الفوز في الشوط الأول، الذي شهد تسجيله ثلاثة أهداف قبل أن يؤكد القائد الياباني وأتارو إيندو فوز الفريق في الشوط الثاني، وافتتح إنزو ميلوت التسجيل لشتوتجارت في الدقيقة 25 ثم أضاف سيلاس وامانجيتوكا الهدف الثاني في الدقيقة 34 وتبعه سيرهو جيراسي بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 43 قبل أن يختتم واتارو إيندو التسجيل في الدقيقة 55.
واكتسح هيرتا برلين مضيفه كارل زايس جينا 5-0، وذلك بعد هبوطه من البوندسليجا في الموسم الماضي. وتقدم بالكو دارداي بهدف لهيرتا في الدقيقة السادسة، ثم أضاف هاريس طاباكوفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 47.
وتقمص ماركو ريشتر دور البطولة وسجل الهدفين الثالث والرابع لهيرتا برلين في الدقيقتين 49 و52 وتكفل فيليب أوروموفيتش بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 59.

شتوتجارت
هيرتا برلين
كأس ألمانيا
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