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الرياضي

سالم عبد الرحمن يتأهل إلى المرحلة الخامسة لـ «مونديال الشطرنج»

سالم عبد الرحمن يتأهل إلى المرحلة الخامسة لـ «مونديال الشطرنج»
12 أغسطس 2023 14:41

 
باكو (وام)


حقق الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن بطل منتخبنا الوطني للشطرنج، إنجازاً جديداً بتأهله للمرحلة الخامسة في كأس العالم للشطرنج، والتي تشهد مشاركة أفضل 16 لاعباً في البطولة، المقامة حالياً في باكو عاصمة أذربيجان.
وتفوق عبد الرحمن بطل الإمارات، على الأستاذ الدولي الكبير الإيطالي فوكاتورو دانييلي في المرحلة الرابعة، بعد مواجهتين مثيرتين، انتهت الأولى بالتعادل 1-1، ثم أقيمت مواجهة فاصلة بينهما بنظام الشطرنج السريع، حسمها بطل الإمارات بالفوز 2-0، لتصبح النتيجة النهائية 3-1.
وتغلب بطل الإمارات في دور الـ64 على الأستاذ الدولي الكبير الإيراني دانيل دانيشفار، وتنتظر مواجهة مرتقبة في المرحلة الخامسة مع الأستاذ الدولي الكبير عباسوف نيجات من أذربيجان. 

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ووصف سلطان الطاهر رئيس الجهاز الفني باتحاد الشطرنج، تأهل عبد الرحمن إلى المرحلة الخامسة، بأنه يتوّج الاستراتيجية المتكاملة لمجلس إدارة الاتحاد، التي تجسد استدامة الخطط المستقبلية للهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية في إعداد وتأهيل إبطال الإمارات للتنافسية العالمية، وفق أفضل الممارسات الدولية. 

وأثنى رئيس الجهاز الفني باتحاد الشطرنج على الجهود المبذولة من مجلس الشارقة الرياضي، ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، في توفير الظروف الملائمة للبطل الإماراتي للاستعداد والجاهزية، ما كان له الأثر الملموس في الإنجازات التي حققها في المنافسات العربية والقارية والدولية.

سالم عبدالرحمن
الشطرنج
الإمارات
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