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«الحقايق» تدشن الإثارة في «شارة طحنون بن محمد» للهجن

«الحقايق» تدشن الإثارة في «شارة طحنون بن محمد» للهجن
12 أغسطس 2023 15:30

الذيد (الاتحاد)
شهد ميدان الذيد لسباقات الهجن، صباح اليوم، منافسات مثيرة ضمن شارة سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، لسباقات الهجن العربية الأصيلة، وتضمنت المنافسات التي أقيمت بتنظيم ومتابعة نادي الشارقة لسباقات الهجن، إقامة 10 أشواط لسنّ الحقايق لفئة الأبكار والجعدان لهجن أبناء القبائل، لمسافة 3 كم، وسط إثارة منقطعة النظير من المشاركين.
وفي الشوط الأول، فازت «حيلة» لخليفة علي محمد بن لاحج، بتوقيت وقدره 4:44:3 دقيقة، وفي الشوط الثاني «براق» لطناف راشد القايدي، بزمن وقدره 4:42:49، وفي الشوط الثالث «دجلة» لراشد مهير سعيد بالعامري، بزمن وقدره 4:42:38 (أفضل توقيت)، وفي الشوط الرابع «الشامخ» لحمدان محمد سالم الكتبي، وفي الشوط الخامس «اللحقة» لعلي سيف علي راشد الكتبي، بزمن وقدره 4:43:86، وفي الشوط السادس «صوغان» لطناف راشد محمد القايدي، بتوقيت وقدره 4:47:12. وفي الشوط السابع «لحقة» لخليفة سالم مطر الراشدي، بتوقيت وقدره 4:49:88، وفي الشوط الثامن «الواضح» لسلطان حارب ضحي المنصوري، بزمن وقدره 4:43:79، وفي الشوط التاسع «متوكلة» لعلي عبيد بن طويرش الكتبي، بزمن وقدره 4:48:92، وفي الشوط العاشر، فازت «الشبابية» لحمود سالم راشد الرشيدي، بزمن وقدره 4:43:85.
وأكد مطر علي بن هويدن الكتبي رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن، أن منافسات شارة سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، سوف تحقق مكاسب عدة للملاك، بكونها تأتي ضمن استعدادات ملاك الهجن للمشاركة في السباقات والمهرجانات كافة، التي تقام بميدان الذيد لسباقات الهجن والتي تندرج ضمن أجندة نادي الشارقة لسباقات الهجن المقبلة.

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