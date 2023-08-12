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8 لاعبين إلى المعسكر التدريبي لمواهب التنس في تونس

8 لاعبين إلى المعسكر التدريبي لمواهب التنس في تونس
12 أغسطس 2023 16:00

دبي (الاتحاد)
غادرت إلى تونس بعثة منتخبي الناشئين والشباب للتنس، وذلك لإقامة المعسكر التدريبي الذي يندرج ضمن الخطة الفنية لمجلس إدارة اتحاد التنس، باستكشاف المواهب المواطنة ولبناء منتخبات قوية لمستقبل التنس في الإمارات، والتي تعد أهم مكاسب برنامج مواهب المستقبل، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الاتحاد الدولي للتنس، ويستمر المعسكر حتى 22 أغسطس الحالي.
وأكد ناصر يوسف المرزوقي، الأمين العام لاتحاد التنس، أن الهدف الرئيسي من المعسكر هو مواصلة تطوير المستوى الفني للاعبين الناشئين والشباب وتشجيعهم لعطاء تصاعدي في المستقبل، ومنح الفرصة لأبرز البراعم الواعدين لتطوير مستواهم وخوض أكبر عدد ممكن من المباريات لاكتساب المزيد من الخبرة، فضلاً عن تجربة اللعب على الأرضيات الترابية المتوفرة في تونس، وبما يساهم في الإعداد للمشاركات المحلية والخارجية المقبلة وتحقيق الفائدة المرجوة.
وتضم البعثة المدربين هشام البراملي ودجون أديمي، وثمانية لاعبين وهم حمدان الجناحي، خالد فريدوني، مروان المرزوقي، عبد الرحمن المرزوقي، وعمر فريدوني، فارس المرزوقي، وعبدالله الله الجناحي وخليفة الشريف.
من جهته، قال التونسي هشام البراملي مدرب المنتخب، إن التدريبات ستقام في مدينة قمرت المرسى بالضاحية الشمالية لتونس العاصمة، ويتضمن برنامج المعسكر المشاركة في بطولتين محليتين ينظمها الاتحاد التونسي للتنس، الأولى لفئة أكبر من 14 سنة وينظمها نادي التنس بالمنستير، والثانية لفئة 12 سنة فما تحت ينظمها نادي «سو فت» للتنس، تسبقها تدريبات فنية وتطويرية في نادي المستقبل الرياضي بالمرسى، الذي يحتوي على 13 ملعب تنس، مما يمنح اللاعبين فرصاً كبيرة للاستفادة من المعسكر والذي يعد معسكراً نوعياً بمفرداته.

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