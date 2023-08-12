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ميسي يقود إنتر ميامي إلى نصف نهائي كأس الدوريات

ميسي يقود إنتر ميامي إلى نصف نهائي كأس الدوريات
12 أغسطس 2023 13:24

نيويورك (د ب أ)
واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تألقه ضمن صفوف إنتر ميامي الأميركي وصعد مع الفريق إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس الدوريات بالفوز على شارلوت 4-0 صباح اليوم، ضمن منافسات دور الثمانية.
وافتتح جوزيف مارتينيز التسجيل لإنتر ميامي في الدقيقة 12 من ضربة جزاء، ثم أضاف روبير تايلور الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 32.
وفي الشوط الثاني، جاء الهدف الثالث لإنتر ميامي في الدقيقة 78 وسجله أديلسون مالاندا لاعب شارلوت بالخطأ في مرمى فريقه، ثم واصل ميسي تألقه التهديفي مع الفريق وأضاف الهدف الرابع في الدقيقة 86 .

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