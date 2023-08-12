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«فرسان الإمارات» يخوضون تحدي «مونديال الخيول الصغيرة»

«فرسان الإمارات» يخوضون تحدي «مونديال الخيول الصغيرة»
12 أغسطس 2023 14:30

 
محمد حسن (دبي)

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تنطلق، صباح الأحد، بطولة العالم للخيول الصغيرة «نجمتان»، بمنطقة باديس في إستونيا، بمشاركة 44 من أفضل الفرسان الذين يمثلون 15 دولة من مختلف قارات العالم.
ويسعى «فرسان الإمارات» لاستعادة اللقب الذي ذهب العام الماضي إلى البحرين، بعد أن هيمنت الإمارات على ألقاب آخر 3 نسخ من البطولة، فضلاً عن الفوز بلقب «نسخة 2014».
وتشارك في البطولة بجانب الإمارات، كل من الأرجنتين، البحرين، ألمانيا، إستونيا، إسبانيا، فرنسا، المجر، العراق، الكويت، ليتوانيا، النرويج، سلوفاكيا، سوريا، أوكرانيا.
وتبلغ مسافة السباق، الذي يُقام تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية لمسافة 120 كلم، تم تقسيمها على 4 مراحل، الأولى لمسافة 38 كلم، والثانية لمسافة 32 كلم، والثالثة لمسافة 29 كلم، ثم المرحلة الرابعة والأخيرة لمسافة 21 كلم.
وتشارك الإمارات بـ 16 فارساً وفارسة، بقيادة منصور سعيد الفارسي بطل «نسخة 2014»، ويقود الجواد «انيهوا مورديكوس»، وسهيل الغيلاني بطل «نسخة 2019»، ويقود الفرس «فيلينج دي اوبيبينس»، وسعيد الخياري الذي يمتطي صهوة «بوليو اورالندو».
ويمثل الإمارات أيضاً في البطولة كل من حمد الكعبي، وبطي النعيمي، وسعيد الشامسي، ومحمد راشد الشبلي، وأحمد صالح الشحي، وخليفة العميمي، وليلى المرزوقي، وحصة الجسمي، وسيف المزروعي، وسعيد سالم المهيري، وسيف جمعة بالجافلة، وراشد سعيد الكعبي، وغيث عبد الواحد صقر.
ويقام السباق وفقاً للوائح الدولي للفروسية، ويشترط أن يكون عمر الخيول المشاركة 8 سنوات، وأن لا يقل وزن الفارس عن 60 كجم، وأن لا يقل الحد الأدنى للسرعة عن 14 كلم في الساعة وأن لا تزيد نبضات الخيل على 64 نبضة في الدقيقة.
ويملك فرسان الإمارات سجلاً ناصعاً في البطولة، حيث استطاعوا فرض سيطرتهم على ألقابها 4 مرات، ويحمل الفارس فارس المنصوري لقب النسخة قبل الماضية التي استضافتها محافظة ساردينيا الإيطالية.
وحقق أول الانتصارات الإماراتية الفارس منصور سعيد الفارسي، الذي تُوج بلقب «نسخة 2014» التي أقيمت بميادين ضاحية سامورين في سلوفاكيا.
وغاب اللقب عن «فرسان الإمارات» في الأعوام 2015 و2016 و2017، ليستعيدوا بعد ذلك اللقب مجدداً، ويحتكروه ثلاث مرات متتالية، حيث تُوّج الفارس محمد العبار بلقب «نسخة 2018»، والتي أقيمت في منطقة سامورين بسلوفاكيا.
ونجح الفارس سهيل الغيلاني في انتزاع لقب «نسخة العام 2019» التي أقيمت إيطاليا، وتم إلغاء البطولة في 2020، بسبب تداعيات «جائحة كورونا»، وعادت البطولة في 2021 واستضافتها إيطاليا أيضاً، وتمكن الفارس فارس المنصوري من انتزاع لقب البطولة.
وتحمل البحرين لقب النسخة الماضية التي أقيمت في الثاني من أكتوبر 2022 بمنطقة فيك بإسبانيا.

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