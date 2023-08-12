الأحد 13 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«الزعيم» يحتفي بـ«رباعي الإنجازات»

«الزعيم» يحتفي بـ«رباعي الإنجازات»
12 أغسطس 2023 14:00

معتز الشامي (دبي)

أخبار ذات صلة
شباب الأهلي والشارقة يحفزان الجماهير في «تمهيدي الأبطال»
«الزعيم» ينهي «وديات الإعداد» بـ «ثنائية» أمام خورفكان


اكتسح «الزعيم» حفل جوائز رابطة المحترفين، بحصوله على جائزة «التميز في الاحتراف والتراخيص»، وتسلمها عوض محمد صبيح الكعبي، عضو لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، ونال التوجولي لابا كودجو جائزة الحذاء الذهبي لهداف «دوري أدنوك للمحترفين»، وتُوج سفيان رحيمي بجائزة أفضل لاعب من اختيار الجمهور، وفاز إيريك جورجينيس بجائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب مقيم، ودخل الثلاثي إلى جانب المدافع بندر الأحبابي، قائمة «فريق الأحلام» التي تعكس أفضل تشكيلة للموسم الماضي.
وشهدت تدريبات الفريق مساء الخميس، احتفالية خاصة، بحضور المدرب الهولندي الفريد شرودر الذي حرص على إحضار «كعكة» خاصة عليها صور الرباعي «لابا، وإيريك، ورحيمي، والأحبابي»، الأمر الذي يعكس فلسفة «الأسرة الواحدة»، حيث خيمت أجواء عائلية وأسرية بين جميع عناصر الفريق، وهو ما تحرص عليه «القلعة العيناوية» دائماً.
ويراهن الجهاز الفني لـ«الزعيم»، على ارتفاع الروح القتالية للاعبين، بالإضافة إلى الحرص على توفير أجواء تحضيرات مثالية، حيث خاض العين 4 تجارب في معسكره الخارجي، بجانب «وديتين» في «معقل البنفسج» أمام الخالدية وخورفكان، ووضح الانسجام بين عناصر الفريق خلال تلك التجارب، خاصة الوجوه الجديدة، عمر أتزيلي وكاكو والكوري الجنوبي بارك يونج وو.
من جانب آخر، أبدى أحمد الشامسي مدير فريق العين، سعادته بالإنجازات الفردية التي حصدها لاعبو الفريق في حفل الجوائز، مشيراً إلى أن جائزة التميز في الاحتراف التي نالها العين، تعد تتويجاً لعمل إداري واحترافي كبير، تميز به النادي منذ بداية تطبيق الاحتراف بشكل عام، وليس في الموسم الماضي فقط، وشدد على أن الجميع داخل أروقة «القلعة البنفسجية»، يسعون دائماً إلى الإنجازات.
وقال: فوز لاعبي «الزعيم» بألقاب فردية، بداية متميزة ودافع معنوي قوي لهم وللفريق، ويمكن اعتباره «بشرى إيجابية» للموسم الذي أوشك على الانطلاق، ويستعد له العين بكل قوة، من أجل المنافسة على الألقاب المحلية وأيضاً قارياً، والكل يجتهد من أجل وجود «الزعيم» على منصات التتويج، لأن الهدف الأهم هو إسعاد جماهير «الأمة العيناوية»، ونتمنى أن نوفق في ذلك خلال الموسم الجديد.
من جهته، أكد لابا كودجو مهاجم العين، سعادته بالحصول على جائزة الحذاء الذهبي لهداف «دوري أدنوك للمحترفين»، بعد أن سجل الموسم الماضي 28 هدفاً، مؤكداً أن الجائزة التي سبق وأن تُوج بها في الموسم قبل الماضي، نتاج عمل جماعي وجهد الفريق بأكمله.
وقال: أشكر جميع زملائي اللاعبين والإدارة والجهاز الفني والجماهير على كل الدعم الذي حظيت به في هذا النادي الكبير، وأؤكد أننا سنستمر في إظهار روح القتال داخل الملعب، لحصد المزيد من البطولات والإنجازات، على مستوى الفريق والجوائز أيضاً على صعيد مردود اللاعبين.
فيما وجه المغربي سفيان رحيمي، الحاصل على جائزة أفضل لاعب من اختيار الجمهور، الشكر والتقدير إلى جماهير «الأمة العيناوية»، التي دعمت الفريق على امتداد الموسم، وتوفر له كل الدعم في كل المواقف. وقال: السبب الأساسي في إنجازات «الزعيم» على مر تاريخ هذا النادي الكبير، هو جماهيره وروح العائلة الواحدة، التي تجمع بين كل العناصر داخل النادي.
وأضاف: أود أن أشكر إدارة النادي والجهاز الفني وزملائي اللاعبين على مساندتهم الدائمة لي، والمؤكد أن الجائزة التي حصلت عليها ليست لسفيان رحيمي فحسب، بل للجميع، وأعتقد أن تلك الجائزة التي منحني إياها جمهور العين، تمثل دافعاً مهماً بالنسبة لي، لتقديم أفضل مستوى لبلوغ تطلعات العيناوية.

رابطة المحترفين
العين
بندر الأحبابي
لابا كودجو
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
4 أغسطس 2023
فيضانات النرويج تصل إلى مستويات الذروة
عربي ودولي
فيضانات النرويج تصل إلى مستويات الذروة
اليوم 20:22
الشرطة الباكستانية تطلق عمليات أمنية ضد المطلوبين بإقليم خيبر
عربي ودولي
الشرطة الباكستانية تطلق عمليات أمنية ضد المطلوبين بإقليم خيبر
اليوم 20:13
موجة حر تضرب ملاجئ الطوارئ بمنطقة الزلزال في تركيا
عربي ودولي
موجة حر تضرب ملاجئ الطوارئ بمنطقة الزلزال في تركيا
اليوم 20:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©