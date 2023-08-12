«الزعيم» يحتفي بـ«رباعي الإنجازات»

معتز الشامي (دبي)



اكتسح «الزعيم» حفل جوائز رابطة المحترفين، بحصوله على جائزة «التميز في الاحتراف والتراخيص»، وتسلمها عوض محمد صبيح الكعبي، عضو لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، ونال التوجولي لابا كودجو جائزة الحذاء الذهبي لهداف «دوري أدنوك للمحترفين»، وتُوج سفيان رحيمي بجائزة أفضل لاعب من اختيار الجمهور، وفاز إيريك جورجينيس بجائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب مقيم، ودخل الثلاثي إلى جانب المدافع بندر الأحبابي، قائمة «فريق الأحلام» التي تعكس أفضل تشكيلة للموسم الماضي.

وشهدت تدريبات الفريق مساء الخميس، احتفالية خاصة، بحضور المدرب الهولندي الفريد شرودر الذي حرص على إحضار «كعكة» خاصة عليها صور الرباعي «لابا، وإيريك، ورحيمي، والأحبابي»، الأمر الذي يعكس فلسفة «الأسرة الواحدة»، حيث خيمت أجواء عائلية وأسرية بين جميع عناصر الفريق، وهو ما تحرص عليه «القلعة العيناوية» دائماً.

ويراهن الجهاز الفني لـ«الزعيم»، على ارتفاع الروح القتالية للاعبين، بالإضافة إلى الحرص على توفير أجواء تحضيرات مثالية، حيث خاض العين 4 تجارب في معسكره الخارجي، بجانب «وديتين» في «معقل البنفسج» أمام الخالدية وخورفكان، ووضح الانسجام بين عناصر الفريق خلال تلك التجارب، خاصة الوجوه الجديدة، عمر أتزيلي وكاكو والكوري الجنوبي بارك يونج وو.

من جانب آخر، أبدى أحمد الشامسي مدير فريق العين، سعادته بالإنجازات الفردية التي حصدها لاعبو الفريق في حفل الجوائز، مشيراً إلى أن جائزة التميز في الاحتراف التي نالها العين، تعد تتويجاً لعمل إداري واحترافي كبير، تميز به النادي منذ بداية تطبيق الاحتراف بشكل عام، وليس في الموسم الماضي فقط، وشدد على أن الجميع داخل أروقة «القلعة البنفسجية»، يسعون دائماً إلى الإنجازات.

وقال: فوز لاعبي «الزعيم» بألقاب فردية، بداية متميزة ودافع معنوي قوي لهم وللفريق، ويمكن اعتباره «بشرى إيجابية» للموسم الذي أوشك على الانطلاق، ويستعد له العين بكل قوة، من أجل المنافسة على الألقاب المحلية وأيضاً قارياً، والكل يجتهد من أجل وجود «الزعيم» على منصات التتويج، لأن الهدف الأهم هو إسعاد جماهير «الأمة العيناوية»، ونتمنى أن نوفق في ذلك خلال الموسم الجديد.

من جهته، أكد لابا كودجو مهاجم العين، سعادته بالحصول على جائزة الحذاء الذهبي لهداف «دوري أدنوك للمحترفين»، بعد أن سجل الموسم الماضي 28 هدفاً، مؤكداً أن الجائزة التي سبق وأن تُوج بها في الموسم قبل الماضي، نتاج عمل جماعي وجهد الفريق بأكمله.

وقال: أشكر جميع زملائي اللاعبين والإدارة والجهاز الفني والجماهير على كل الدعم الذي حظيت به في هذا النادي الكبير، وأؤكد أننا سنستمر في إظهار روح القتال داخل الملعب، لحصد المزيد من البطولات والإنجازات، على مستوى الفريق والجوائز أيضاً على صعيد مردود اللاعبين.

فيما وجه المغربي سفيان رحيمي، الحاصل على جائزة أفضل لاعب من اختيار الجمهور، الشكر والتقدير إلى جماهير «الأمة العيناوية»، التي دعمت الفريق على امتداد الموسم، وتوفر له كل الدعم في كل المواقف. وقال: السبب الأساسي في إنجازات «الزعيم» على مر تاريخ هذا النادي الكبير، هو جماهيره وروح العائلة الواحدة، التي تجمع بين كل العناصر داخل النادي.

وأضاف: أود أن أشكر إدارة النادي والجهاز الفني وزملائي اللاعبين على مساندتهم الدائمة لي، والمؤكد أن الجائزة التي حصلت عليها ليست لسفيان رحيمي فحسب، بل للجميع، وأعتقد أن تلك الجائزة التي منحني إياها جمهور العين، تمثل دافعاً مهماً بالنسبة لي، لتقديم أفضل مستوى لبلوغ تطلعات العيناوية.