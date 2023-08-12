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الرياضي

«البولينج» يحصد «فضية» مونديال أصحاب الهمم

«البولينج» يحصد «فضية» مونديال أصحاب الهمم
12 أغسطس 2023 12:45

 
أبوظبي (الاتحاد)

حقق منتخب ذوي الإعاقة السمعية إنجازاً عالمياً جديداً، بحصوله على الميدالية الفضيّة لمسابقة «خماسي البولينج»، ضمن بطولة العالم لبولينج الصم التي تقام في ميونيخ بألمانيا.
شهد مشوار منتخبنا في البطولة انتصارات رائعة، منها تفوقه على كوريا «الأفضل عالمياً»، في نصف النهائي، إلا أن المنافس انهار أمام صلابة أبطالنا الذين فازوا باللقاء، وتأهلوا إلى النهائي لملاقاة تايوان، وحصدوا «فضية» تعتبر الأغلى في مسيرة منتخب أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعيّة.
وبدأت بطولة العالم للبولينج لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية منذ مطلع أغسطس الجاري، وتنتهي يوم الأحد، قبل أن تعود البعثة إلى أرض الوطن، حاملة «فضيّة الخماسي» في مشاركة متميزة خلال المحفل العالمي الكبير.

 

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تضم قائمة الأبطال علي الجابري، وعدنان معلمي، وطارق البلوشي، وأيمن المقبالي، ووليد رضوان وعدنان الجابري، ويقود المنتخب شاكر آل حسن وعبدالرحمن شانبيه، وصاحب البعثة مترجم لغة الإشارة عبد الله تلجبيني، وترأس البعثة عبد الله خليل أهلي رئيس لجنة رياضة الصم بمعاونة حمد الدرمكي.
وأعرب عبد الله خليل أهلي عن سعادته الكبيرة بما حققه اللاعبون خلال البطولة، وتوجه لهم بالشكر والتهنئة وأيضاً الجهاز الفني، على ما قدموه خلال المحفل العالمي، خاصة بعد مواجهة أقوى فرق العالم والمتمرسين في البولينج، مما يؤكد على المكانة العالية لرياضات أصحاب الهمم الوطنية، بفضل الدعم المستمر من القيادة الرشيدة، وأسفر ذلك عن اعتلاء منصات التتويج بطولة بعد أخرى.
وأكّد أهلي أن النتائج الجيدة التي حققها المنتخب لم تكن من قبيل المصادفة، بل جاءت عبر تخطيط وعمل كبير قبل خوض بطولة العالم ومعسكرات داخلية وخارجيّة اتسمت بالجهد والتضحيات، والتركيز الكبير من جميع عناصر المنظومة «لاعبين ومدربين وإداريين»، والذين تضافرت جهودهم جميعاً لهدف رفع راية الوطن عالياً في المحافل الدولية.

الإمارات
أصحاب الهمم
البولينج
ميونيخ
ألمانيا
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