«زوارق أبوظبي» تطارد «المنصة» في مونديال «الفورمولا-2»



كلابيدا (الاتحاد)



أكد منصور المنصوري «النجم الشاب» في فريق أبوظبي، ومتسابق وقائد «الزورق 36» ثقته الكبيرة بأن يعتلي الفريق «المنصة»، ويحصد ميدالية عبر السباق الرئيسي للجولة الأولى من بطولة العالم لزوارق «الفورمولا-2»، والذي ينطلق يوم الأحد، بمدينة كلابيدا في ليتوانيا، وبحضور 19 زورقاً، يتقدمها نجوم فريق أبوظبي منصور المنصوري وراشد القمزي.

وشدد المنصوري على الجهوزية التامة والاستعداد للفريق لخوض منافسات السباق الرئيسي لمسافة 1875 متراً، هي كورس أو مسار السباق على امتداد بحر البلطيق الذي تطل عليه المدينة العريقة.

وقال المنصوري: جاهزون وعلى أهبة الاستعداد، من أجل المنافسة، والدخول في صراع قوي للوصول إلى المراكز الأولى واعتلاء المنصة في هذه الجولة.

وثمن المنصوري جهود الطاقم الفني ومدرب الفريق جيدو كابليني في إعداد الزوارق وتجهيزها، من أجل المنافسة خلال الأشهر الماضية، ومرحلة التجهيز الفني حتى تكون الزوارق مستعدة للجولة.

وقال: نملك أحد أفضل العناصر الفنية في فريق أبوظبي، وطاقماً متكاملاً استطاع أن يؤمن لنا الإعداد الفني المثالي للزوارق ومحركاتها قبل انطلاق الجولة.

وأشار إلى أهمية حصد النقاط في جولة الافتتاح، وعدم التفريط فيها، حتى تكون نقطة انطلاقة قوية لفريق أبوظبي، للاستمرار في المنافسة، عبر بقية جولات البطولة التي تنتقل لاحقاً إلى إيطاليا ثم البرتغال، عبر أربع جولات كاملة.

وحقق المنصوري خلال الموسم الماضي المركز الثالث في الترتيب العام، وبفارق 4 نقاط عن المتصدر، وهو ثاني موسم يشارك فيه مع فريق أبوظبي، ويسعى في موسمه الثالث لحصد إنجاز أفضل.

وينطلق السباق الرئيسي للجولة اليوم على مسار به العديد من المساحات التي تفسح المجال للمتسابقين، بمحاولة الوصول إلى سرعات عالية تصل إلى 180 كيلو متراً في الساعة، وينطلق السباق في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت ليتوانيا «الساعة السادسة مساءً بتوقيت الإمارات».

وشهد الموسم الماضي فوز الألماني ستيفان هاجن بلقب البطولة، بعد موسم مثير ونهاية درامية في الجولة الختامية للبطولة، ويسعى فريق أبوظبي الذي حصد لقب البطولة ثلاث مرات، عبر نجمه راشد القمزي للعودة إلى حصد اللقب هذا الموسم، ويحسب لفريق أبوظبي أنه الفريق الإماراتي العربي الوحيد المشارك في البطولة بين كافة الفرق الأوروبية في المنافسة، بالإضافة إلى أنه حقق لقب البطولة ثلاث مرات من أصل 6 مشاركات فقط، بدأت منذ موسم 2016 في أول حضور للفريق عبر البطولة.