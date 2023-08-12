ثنائية «الفتى الذهبي» تجمع حارب عبدالله وعلي صالح

معتصم عبدالله (دبي)

احتفظ حارب عبدالله سهيل، النجم الشاب لفريق نادي شباب الأهلي بلقب «الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد» في دوري أدنوك للمحترفين، للموسم الثاني على التوالي، بعد تتويجه في حفل جوائز موسم 2022-2023، والذي نظمته رابطة المحترفين مساء الخميس في أبوظبي.

وعادل حارب عبدالله المتوج مع «الفرسان» بلقب «دوري أدنوك للمحترفين» في الموسم الماضي، رقم منافسه علي صالح «الفتى الذهبي» لنادي الوصل، والمتوج بدوره بذات الجائزة لموسمين على التوالي 2018-2019,2020-2021، قبل دخوله ضمن القائمة النهائية للمرشحين بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي، والتي توج بها علي مبخوت لاعب الجزيرة.

وعادة ما يمنح الفوز بلقب «الكرة الذهبية لأفضل لاعب واعد»، الحافز للنجوم الشباب من أجل استمرار مشوار التألق، وهو ما ترجمه بنجاح خلفان مبارك لاعب نادي الجزيرة والمتوج بالجائزة موسم 2016-2017، قبل حصوله على لقب الكرة الذهبية لأفضل لاعب مواطن في موسم 2018-2019.

وضمت قائمة المتوجين بالكرة الذهبية لأفضل لاعب واعد، على مدار 10 نسخ مجموعة من المواهب المواطنة الشابة التي يواصل بعضها مشوار التألق في ملاعب الدوري أمثال أحمد راشد مدافع الوحدة والحائز على الجائزة موسم 2014-2015، وزميله الحارس محمد الشامسي المتوج بالجائزة موسم 2017-2018.

في المقابل، خبا بريق نجوم مواطنة شابة حازت على جائزة أفضل لاعب مواطن واعد أمثال يوسف أحمد لاعب العين السابق والحائز على الجائزة في أول نسخة موسم 2012-2013، ويوسف سعيد لاعب المتوج باللقب مع ناديه السابق الشارقة موسم 2013-2014.

وتغير مسمى الجائزة، المخصصة للاعبين الشباب المواطنين على مدار النسخة الماضية، ما بين مسمى أفضل لاعب واعد، والفتى الذهبي، وجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي تحت 23 عاماً.

من جهته، عبر حارب عبدالله نجم «الفرسان» عن سعادته بالتتويج بالجائزة للموسم الثاني على التوالي، مؤكداً أن حصوله على اللقب الفردي هو جهود نتاج عمل جماعي لزملائه اللاعبين، وقال: «أشكر زملائي اللاعبين الذين كانوا سنداً لي طوال الموسم الماضي، والجائزة دافع كبير لمواصلة التطور في مشواري الكروي».

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المتوجون بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب مواطن تحت 23

2012- 2013: يوسف أحمد «العين»

2013- 2014: يوسف سعيد «الشارقة»

2014- 2015: أحمد راشد «الوحدة»

2015- 2016: محمد العكبري «الوحدة»

2016- 2017: خلفان مبارك «الجزيرة»

2017- 2018: محمد الشامسي «الوحدة»

2018- 2019: علي صالح «الوصل»

2019- 2020: مُلغَى

2020- 2021: علي صالح «الوصل»

2021- 2022: حارب عبدالله «شباب الأهلي»

2022- 2023: حارب عبدالله «شباب الأهلي»