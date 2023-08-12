«الركبة» تمنع ماكلافلين من «مونديال القوى»

واشنطن (أ ف ب)



حرمت إصابة في الركبة الأميركية سيدني ماكلافلين من الدفاع عن لقب سباق 400 متر حواجز في مونديال ألعاب القوى الذي تستضيفه بودابست من 19 إلى 27 أغسطس الجاري، بعدما أعلنت البطلة الأولمبية انسحابها.

وقالت ابنة الـ24 عاماً التي حطمت الرقم القياسي العالمي بتسجيلها 50.68 ثانية خلال مونديال العام الماضي في يوجين، على مواقع التواصل الاجتماعي إنها تعاني «من مشكلة بسيطة في الركبة» ولا يمكنها التسابق.

وكتبت: «يحزنني أن أشارككم اضطراري للانسحاب من بطولة العالم لألعاب القوى لهذا العام في بودابست»، مضيفة: «بعد استشارتي لأطبائي والمدربين، احتاج إلى الاعتناء بالإصابة البسيطة في ركبتي، كي أكون في كامل عافيتي لأولمبياد العام المقبل في باريس، وأتطلع إلى رؤيتكم جميعاً على المضمار قريباً».