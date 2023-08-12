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إمبولو يُصيب موناكو بـ «ضربة قاسية»

إمبولو يُصيب موناكو بـ «ضربة قاسية»
12 أغسطس 2023 12:23

 
ليون (أ ف ب) 

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تعرض موناكو لضربة قاسية، بخسارته جهود مهاجمه السويسري الدولي بريل إمبولو لثمانية أشهر، بعد خضوعه لعملية جراحية، من أجل معالجة تمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى.
وأفادت مصادر طبية أن إمبولو أجرى الجراحة في مستشفى جان-ميرموز الخاص في ليون.
وأصيب ابن الـ26 عاماً، الذي سجل 14 هدفاً في جميع المسابقات الموسم الماضي، خلال التدريبات.
وسبق للسويسري الدولي أن تعرض الموسم الماضي لإصابة في الركبة، ثم أخرى في القدم في نهاية الموسم، ما تسبب بغيابه عن فريق الإمارة لمباريات عدة.
ويدافع إمبولو عن ألوان موناكو منذ «صيف 2022»، بعدما انضم إليه من بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني بعقد لأربعة أعوام.
ويبدأ موناكو مشواره في الموسم الجديد من الدوري الفرنسي على أرض كليرمون، وأنهى موناكو الموسم الماضي في المركز السادس، بعدما كان ثالثاً في الذي سبقه.

الدوري الفرنسي
موناكو
مونشنجلادباخ
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