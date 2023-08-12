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الرياضي

سيرجيو روبرتو: «الباب مفتوح» لعودة «راقص السامبا»

سيرجيو روبرتو: «الباب مفتوح» لعودة «راقص السامبا»
12 أغسطس 2023 12:21

 
أنور إبراهيم (القاهرة)


تزايدت خلال الساعات الأخيرة الأنباء التي تشير إلى احتمال عودة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان، إلى ناديه السابق برشلونة، بعد أن بات واضحاً تماماً رغبة «الباريسي» في التخلص منه هذا الصيف، لأسباب عديدة تتعلق بسلوكه بوجه عام داخل الملعب وخارجه، مروراً بكثرة إصاباته، وانتهاءً براتبه الكبير الذي يرهق ميزانية النادي.
وبات واضحاً منذ أسابيع عديدة، أن نجم «السامبا» يرغب بدوره في استعادة «الأيام الخوالي» في «الكامب نو» وغرفة ملابس «البارسا»، عندما كان يتألق إلى جوار صديقه الأرجنتيني ليونيل ميسي وبقية زملائهما، وأسهما مع بقية أفراد الفريق في اعتلاء منصات التتويج أكثر من مرة، والفوز على وجه الخصوص بدوري أبطال أوروبا «الشامبيونزليج» موسم 2014-2015، تحت القيادة الفنية للإسباني لويس إنريكي المدير الفني الحالي لسان جيرمان.
ويحظى نيمار بحب خوان لابورتا رئيس برشلونة، وأيضاً جميع اللاعبين الذين يرحبون بعودته، ويؤكدون أن «نجم السامبا» يمثل إضافة قوية للفريق، في سعيه للفوز بكل البطولات الممكنة هذا الموسم.
وفي حوار لصحيفة «سبورت» الكتالونية، تحدث سيرجيو روبرتو القائد الجديد للفريق البرشلوني عن رأيه في عودة نيمار، قائلاً: مرحباً به معنا إذا كان يرغب فعلاً في العودة، والباب مفتوح دائماً أمامه على مصراعيه. وأضاف: سأكون في منتهى السعادة بمجيئه، فهو ليس مجرد زميل ملعب وإنما صديق عشت معه أحلى الأيام، وكانت سنواته السابقة معنا، أفضل سنواتي داخل الفريق وفزنا خلالها بكل شيء.
وقال روبرتو: نيمار لاعب مختلف، وأنا على ثقة في أنه سيقدم لنا الكثير، 

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ولكني لست صاحب قرار عودته، هناك مسؤولون مهمتهم اتخاذ القرارات، وأعتقد إنهم يحددون ما إذا كان سيأتي من عدمه، وفقاً لتقديراتهم إلى الأفضل بالنسبة للفريق، ونحن اللاعبون نسعى لأن نملك أفضل فريق يمكنه المنافسة بقوة على كل الجبهات محلية وقارية وعالمية، بما لديه من لاعبين على أعلى مستوى.
واعترف سيرجيو روبرتو بأنه تحدث إلى نيمار، وتأكد من رغبته في العودة إلى «كتالونيا»، وقال: تطرقت معه في هذا الشأن، وكان شغوفاً ومتلهفاً على العودة.

برشلونة
نيمار
باريس سان جيرمان
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