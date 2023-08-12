«كندا المفتوحة» تطرد ألكاراز وميدفيديف



كندا (رويترز)

تعرضت استعدادات الإسباني كارلوس ألكاراز للدفاع عن لقبه في بطولة أميركا المفتوحة للتنس لانتكاسة، بعد خسارته 6-3 و4-6 و6-3 أمام الأميركي تومي بول في دور الثمانية ببطولة كندا المفتوحة.

وللمباراة الثالثة على التوالي، عانى المصنف الأول عالمياً من بداية بطيئة على الملاعب الصلبة في تورونتو، إذ تأخر في النتيجة مبكراً، وارتكب خطأً مزدوجاً، ليمنح بول المجموعة الأولى.

ورفع ألكاراز مستواه في المجموعة الثانية التي لعب فيها كرة رائعة من بين ساقيه، وظهره للملعب، ليتعادل 3-3، وكسر إرسال منافسه في الشوط التالي، دون خسارة أي نقطة، ليتقدم 4-3، في طريقه لحسم المجموعة الثانية.

لكن بول سيطر على المجموعة الفاصلة، ولعب ضربة خلفية قوية باغت بها ألكاراز الذي لم يتمكن من ردها داخل الملعب، ليخسر شوط إرساله، قبل أن ينقض اللاعب الأميركي على كرة ساقطة غير متقنة في نقطة المباراة ليطيح بالمصنف الأول عالمياً من البطولة.

ويواجه بول البالغ عمره 26 عاماً، الذي سيرتقي للمركز 12 على الأقل في تصنيف اتحاد لاعبي التنس المحترفين الذي يصدر الاثنين، وهو الأعلى في مسيرته، الإيطالي يانيك سينر الذي تغلب على الفرنسي جايل مونفيس في ثلاث مجموعات.

وحقق الأسترالي أليكس دي مينو فوزا صعبا 7-6 و7-5، ليطيح بالروسي دانييل ميدفيديف المصنف الثاني في البطولة، ويتأهل إلى نصف نهائي إحدى بطولات الأساتذة ذات الألف نقطة للمرة الأولى، حيث يواجه الإسباني أليخاندرو ديفيدوفيتش فوكينا الذي تغلب على الأميركي ماكنزي ماكدونالد.

وتأخر دي مينو 5-2 في المجموعة الأولى، وواجه ثلاث نقاط لخسارتها في الشوط الفاصل، قبل أن يتقدم في النتيجة على حساب ميدفيديف الذي فاز بالبطولة في 2021.

واضطر دي مينو «24 عاماً» لتعويض تأخره بكسر للإرسال مرتين في المجموعة الأولى، قبل أن يحسم المباراة عندما ارتكب الروسي سابع خطأ مزدوج على الإرسال.