«ثبات» هالاند و«طيران» كين و«عودة» نيمار!

عمرو عبيد (القاهرة)



عادت الحياة إلى ملاعب بطولات الدوري في مختلف دول العالم، ومعها بدأت المتابعات والتوقعات والتحليلات لتملأ أغلفة الصحف العالمية، رغم أن أخبار انتقالات «الميركاتو» لا تزال تشاغب هنا وهناك، بكثير من الجدل والغموض، ولأنه الدوري «الأغلى»، بالطبع تصدر «البريميرليج» أغلفة الصحف الإنجليزية والعالمية على حد سواء، خاصة بعد «البداية النارية» لحامل اللقب الإنجليزي، مانشستر سيتي، «عملاق ثلاثية الموسم الماضي»، ومثلما كان الوضع في العام السابق، سطع نجم «الهداف الخارق» إيرلينج هالاند كالعادة، بعد «ثنائيته» الأولى هذا الموسم، التي افتتحت سلسلة انتصارات «البلومون» ومنحته أول 3 نقاط في رحلته نحو الاحتفاظ بلقب الدوري للمرة الرابعة، «التاريخية» إذا تحققت!

وعنونت «ستار سبورت» غلافها بـ«موسم جديد وهالاند لا يتغير»، وقالت إنه رغم دخول «البريميرليج» عام جديد مختلف، إلا أن المهاجم النرويجي الفذ لم يُغيّر عاداته ولم تتوقف إبداعاته محافظاً على «نهجه الثابت» مع «السيتي»، حيث دارت عجلة الأهداف بسرعة ليفتتح الموسم الجديد بـ«ثنائية»، وضعته مُبكراً فوق قمة قائمة الهدافين، انتظاراً لما ستسفر عنه باقي مباريات الجولة الأولى الإنجليزية، وقاد هالاند رفاقه نحو تحقيق الفوز بنتيجة 3-0 على بيرنلي، في ليلة شهدت إصابة «المايسترو» دي بروين، وكذلك توجيهات جوارديولا «الصارمة» العلنية إلى هدافه «الخيالي».

كما كتبت «ديلي ميل» أن هالاند عاد إلى صدارة المشهد بصورة «مثيرة» و«جدلية»، إلا أن الخبر الرئيس دار حول «الدولي» هاري كين، الذي أثار «جدلاً» بلا نهاية طوال المواسم الماضية، لكنه يبدو أقرب للحسم في «الميركاتو الحالي»، بعدما قالت إن كين «أدار ظهره لتوتنهام»، حيث تناقلت كثير من وسائل الإعلام أخبار رحلته الخاطفة إلى مدينة ميونيخ الألمانية، لإنهاء مسألة انتقاله إلى صفوف «البايرن»، ونشرت صحيفة «ذا تايمز» صورته خلال توجهه للحاق بالطائرة المتوجهة إلى «عقر دار البافاري»!

وفي إسبانيا، أبدت صحيفة «سوبر ديبورتي» سعادتها بفوز فريقها الافتتاحي في أولى جولات «الليجا»، حيث عنونت غلافها بقولها «أبطال الحرب»، مشيرة إلى تفاؤلها بـ«ضربة البداية» القوية التي قدمها «خفافيش» فالنسيا، خاصة أن الفوز 2-1 أتى على حساب إشبيلية، بطل «يوروبا ليج» في الموسم الماضي، في حين اهتمت أغلب الصحف بأخبار اقتراب نيمار من العودة إلى برشلونة خلال «الميركاتو» الجاري، حيث أكدت صحيفتا «سبورت» و«موندو ديبورتيفو» موافقة النجم البرازيلي على الانتقال إلى بيته القديم، ونشرت كلتاهما تصريحات سيرجي روبرتو التي قال فيها إنه تحدث إلى نيمار ووجده متحمساً جداً لفكرة العودة إلى «البارسا»، وربما تسير الأمور في هذا الطريق، لاسيما عقب الاتفاق الذي تم مع باريس سان جيرمان بشأن انتقال عثمان ديمبيلي إلى صفوف الأخير.

وأظهرت الصحف الإيطالية اهتماماً كبيراً بأخبار النجوم الأوروبيين المنتقلين حديثاً إلى الدوري السعودي، حيث تحدثت «كورييري ديللو سبورت» عن التحدي المُنتظر بين النجمين، سافيتش وكريستيانو رونالدو، خلال المواجهة العربية بين الهلال والنصر في نهائي كأس الملك سلمان، وقالت إنها تُعد «بروفة» للصراع المُرتقب بين كبار النجوم، ومعهما كريم بنزيمة في منافسات الدوري السعودي التي انطلقت بـ«هاتريك» البرازيلي روبرتو فيرمينو مع الأهلي، كما ذكرت «لاجازيتا» أن رئيس نادي نابولي رفض التفريط في مهاجمه فيكتور أوسيمين، مقابل 150 مليون يورو عرضها «الزعيم» السعودي، وعلى الهامش، قالت الصحف الإيطالية إن لوكاكو لا يزال في انتظار يوفنتوس لحسم وجهته خلال فترة الانتقالات الحالية.