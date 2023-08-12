هالاند.. «الهدف 100» في «الخمس الكبرى»



لندن (أ ف ب)

بدأ مانشستر سيتي رحلته لأن يكون أول فريق يفوز باللقب لأربع مرات متتالية بأفضل طريقة، بعد فوزه الكبير على مضيفه العائد بين الكبار بيرنلي 3-0 في افتتاح الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وذلك بفضل ثنائية للنرويجي إرلينج هالاند وهدف بتوقيع رودري.

وأكد «السيتي» تفوقه على بيرنلي الذي لم يذق طعم الفوز سوى مرة واحدة في آخر 24 مباراة بين الفريقين على صعيد الدوري، محققاً فوزه التاسع توالياً على مضيفه، ومسجلاً في هذه السلسلة 29 هدفاً، مقابل هدف وحيد لمنافسه.

وكشر «السيتي» عن أنيابه باكراً وافتتح التسجيل بعد ثلاث دقائق وخمس ثوانٍ فقط عبر هداف الموسم الماضي هالاند الذي تلقف الكرة مباشرة في الشباك بعد تمريرة رأسية من الإسباني رودري، إثر عرضية من البلجيكي كيفن دي بروين.

وبات هالاند بذلك صاحب أسرع هدف افتتاحي لموسم جديد، منذ الفرنسي بول بوجبا لمصلحة مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي موسم 2018-2019 بعد دقيقتين و23 ثانية وفق «أوبتا» للإحصاءات، وفي الدقيقة 36 أضاف هالاند نفسه الهدف الثاني بتسديدة من داخل المنطقة، ارتطمت بالعارضة وتهادت في الشباك، بعد تمريرة من الأرجنتيني خوليان ألفاريز.

ورفع النرويجي بذلك رصيده إلى 100 هدف على صعيد الدوريات الخمس الكبرى، منذ بدايته مع فريقه السابق بوروسيا دورتموند الألماني في 18 يناير 2020.

ووصل هالاند إلى الرقم 100 في 103 مباريات فقط، ووحده البولندي روبرت ليفاندوفسكي يتفوق عليه خلال الفترة الزمنية ذاتها بتسجيله 114 هدفاً في 111 مباراة بألوان بايرن ميونيخ الألماني، وفريقه الحالي برشلونة الإسباني بحسب إحصاءات «أوبتا».