البصمة الأولى لفيرمينو «ثلاثية»

الرياض (د ب أ) استهل الأهلي مشواره في دوري روشن السعودي لكرة القدم، بفوزه على ضيفه الحزم 3/ 1، ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة. ويدين الأهلي بالفضل في الفوز إلى نجمه البرازيلي روبرتو فيرمينو، والذي سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق السادسة والعاشرة و72، فيما سجل فينسيوس جوس "فينا" هدف الحزم الوحيد في الدقيقة 50. وكان فيرمينو قد انضم إلى الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعد رحيله عن ليفربول الإنجليزي، لينضم إليه لاحقاً النجم الجزائري رياض محرز والإيفواري فرانك كيسيه والفرنسي آلان سان ماكسيمان والبرازيلي روجر إيبانيز. ووسط أجواء احتفالية في أرض الملعب، دخل الفريقان في محاولة لهز الشباك مبكراً منذ بداية الشوط الأول. ولم ينتظر الأهلي طويلاً، ونجح في تسجيل الهدف الأول عن طريق روبيرتو فيرمينو، الذي تلقى كرة عرضية من الجهة اليمنى من زميله علي مجرشي، ليوجهها بضربة رأس في الشباك في الدقيقة السادسة. وواصل الأهلي ضغطه، وتحرك رياض محرز من الجهة اليمنى، والفرنسي آلان سان ماكسيمان على الجهة اليسرى، ليهيمن على الكرة في الدقائق الأولى من المباراة. وفي الدقيقة العاشرة، نجح الأهلي في إضافة الهدف الثاني عن طريق فيرمينو، الذي تلقى كرة عرضية أرضية من محرز، ليضعها في الشباك مسجلاً الهدف الثاني. وطالب الحزم بضربة جزاء في الدقيقة 13، بعد سقوط لاعبه يوسف المزيريب داخل منطقة الجزاء، لكن الحكم أشهر في وجهه البطاقة الصفراء بداعي التمثيل، لدى اصطدامه بالسنغالي إدوارد ميندي حارس مرمى الأهلي. . ومع بداية الشوط الثاني، حاول الحزم مجاراة مضيفه، ومبادلته الهجمات، ومحاولة تهديد مرمى ميندي حارس الأهلي. وفي الدقيقة 50 سجل فينسيسوس جوس الهدف الأول للحزم، بعدما استغل تمريرة خاطئة من ميندي، ليضع الكرة بطريقة فنية رائعة من فوق الحارس السنغالي. وازدادت المباراة إثارة بعدما سجل الحزم، وحاول الأهلي تهديد مرماه عن طريق فيرمينو ومحرز وماكسيمان، لكن دفاع الأهلي نجح في الحفاظ على التقدم. وفي الدقيقة 72 سجل روبرتو فيرمينو الهدف الثالث، حيث تلقى كرة عرضية داخل منطقة الجزاء من زميله سان ماكسيمان، ليوجهه بضربة رأس تصدى لها حارس الحزم، قبل أن ترتد لفيرمينو مرة أخرى ليضعها في الشباك. وواصل الأهلي سيطرته على مجريات المباراة، وتبادل لاعبوه الكرة فيما بينهم، فيما وضح التأثر البدني الكبير على فريق الحزم، الذي تعرض للضغط بشدة من جانب الأهلي طوال فترات المباراة. ولم تشهد باقي دقاق المباراة أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايتها بفوز الأهلي 3 /1.