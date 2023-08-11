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الرياضي

«يونايتد» يوافق على بيع فريد إلى فناربخشة

«يونايتد» يوافق على بيع فريد إلى فناربخشة
12 أغسطس 2023 02:25
لندن(د ب أ) يعتزم فريد الرحيل عن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، بعد إبرام صفقة مع فريق فناربخشة التركي تبلغ تقريباً 15 مليون يورو. وانتقل فريد «30 عاماً» إلى أولد ترافورد قادماً من شاختار دونيتسك الأوكراني في 2018، وشارك في 213 مباراة مع النادي. ويتوجه فريد حالياً إلى تركيا للانضمام لفناربخشة، الذي توصل لاتفاق مبدئي لضم اللاعب. وعلمت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن قيمة الصفقة المبدئية 10 ملايين يورو، ومن المحتمل ان ترتفع إلى 15 مليون يورو. ويتوجه اللاعب البرازيلي الدولي، الذي ينتهي تعاقده مع مانشستر يونايتد في الصيف المقبل، إلى إسطنبول للخضوع للكشف الطبي اليوم. وذكر مانشستر يونايتد في بيان: "يمكن لمانشستر يونايتد أن يؤكد توصله لاتفاق مبدئي مع فناربخشة بشأن انتقال فريد".
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