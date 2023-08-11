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الرياضي

8 أشواط في الجولة الخامسة لدوري قفز الحواجز

8 أشواط في الجولة الخامسة لدوري قفز الحواجز
12 أغسطس 2023 01:11

أبوظبي (وام)

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تنظم «أكاديمية بوذيب»، تحت إشراف اتحاد الفروسية والسباق، الجولة الخامسة من الدوري الصيفي لقفز الحواجز من 8 أشواط اليوم وغداً.
يهدف الدوري الصيفي لقفز الحواجز، إلى رفع أداء الفرسان المبتدئين، وتطوير مهاراتهم، على ارتفاعات وفئات مختلفة، للأطفال والمبتدئين، والخيول الصغيرة، بالإضافة إلى فئة المحترفين، والتي تشهد مشاركة فرسان من أندية ومؤسسات مختلفة في الدولة. 
وأكد أحمد الجنيبي، رئيس قسم التدريب، مدير البطولة، اكتمال الاستعدادات لانطلاق الجولة الخامسة، خاصة مع تزايد عدد المشاركين في الفعاليات، بعد النجاح الذي تحقق في الجولات الماضية. 
وأوضح أن اللجان المختصة بالتنظيم والاستضافة وتسجيل المشاركين، تبذل جهوداً كبيرة لوضع الترتيبات الكفيلة بنجاح الجولة الخامسة، وتوفير جميع المتطلبات قبل وبعد نهاية الجولة، حتى مرحلة تكريم الفائزين في الفئات المقررة.

دوري قفز الحواجز
قفز الحواجز
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