اختتام معسكر «متميزي الطائرة» في الحمرية

الشارقة (الاتحاد)

اختتم مجلس الشارقة الرياضي معسكر اللاعبين المتميزين الداخلي في كرة الطائرة الذي نظم خلال الفترة من 7 إلى 10 أغسطس الجاري بمقر نادي الحمرية، بمشاركة 20 لاعباً من ستة أندية، وهي مليحة والذيد والمدام والبطائح واتحاد كلباء، ضمن خطط إدارة شؤون الرياضة والتطوير، لتطوير القدرات والمهارات والإمكانيات الفنية، ورفع مستويات اللاعبين بشكل عام.

وتضمن المعسكر الداخلي تدريبات نظرية وعملية على مدار 20 ساعة، وتم اختيار 16 لاعباً للسفر إلى صربيا لخوض الفترة التدريبية ضمن المعسكر الخارجي خلال الفترة من 14 حتى 25 أغسطس.