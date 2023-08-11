مشاركة كبيرة في بطولة بناء الأجسام بأم القيوين

أم القيوين (وام)

ينظم اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، بالتعاون مع دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، بطولة الإمارات لبناء الأجسام والفيزيك، اليوم، في «قاعة البيت متوحد» بأم القيوين.

وتعد البطولة إحدى أهم البطولات المحلية التي ينظمها اتحاد بناء الأجسام، وتهدف إلى تسليط الضوء على اللاعبين الموهوبين، تمهيداً لضمهم إلى المنتخبات الوطنية، والمشاركة بهم في البطولات الدولية المقبلة.

وتحظى البطولة، بمشاركة واسعة من اللاعبين الذين يتنافسون في 5 فئات مختلفة، هي بناء الأجسام، وكلاسيك بناء الأجسام، وفيزيك، وكلاسيك فيزيك، وماسكولار فيزك، وتشمل المنافسات إقامة 51 وزناً للشباب والرجال، والماسترز بقيمة جوائز تتجاوز 50 ألف درهم.

وأكد هيثم سلطان آل علي، مدير إدارة السياحة بدائرة السياحة والآثار، أن استضافة أم القيوين لبطولة بناء الأجسام والفيزيك، تعد خطوة فعالة لجعل الإمارة مدينة جاذبة لكل الفعاليات بمختلف القطاعات على مستوى الإمارات.