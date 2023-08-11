افتتاح فرع لأكاديمية برو في دبي

دبي (الاتحاد)

دشنت أكاديمية برو البريطانية لكرة القدم فرعاً جديداً في دبي ضمن سلسلة فروعها الـ 90 المنتشرة في مختلف أنحاء العالم، وتستهدف الأعمار من 5-14 عاما لتقديم برامج تعليمية وتدريبية لكرة القدم وفق المنهج المرسوم لكل مرحلة عمرية على أيدي طاقم فني متميز من المدربين المتخصصين من مدربي وكشافي كرة القدم المعتمدين لدى الاتحاد الأوربي والدوري الانجليزي الممتاز.

أكد جايمي نيفيت مدير أكاديمية برو لكرة القدم – فرع دبي جاهزية الأكاديمية للانطلاق نحو آفاق بعيدة في تدريب وتعليم الصغار فنون كرة القدم وفق مناهج علمية متوازنة تراعي الجوانب الرياضية والاجتماعية تقوم على رسم الابتسامة والسعادة على وجوه الصغار بممارسة كرة القدم، وينعكس ذلك على سعادة الأسرة بكاملها. وأضاف: «أكاديمية برو لكرة القدم فرع دبي تمثل منصة انطلاق فريدة لأولئك اللاعبين الذين يتدربون في أكاديميات الكرة الأخرى».