حكام الكرة يختتمون معسكر الإعداد للموسم الجديد



أبوظبي (الاتحاد)



أنهى حكام الكرة معسكرهم الخارجي الذي أقيم في الرباط لمدة أسبوعين، استعداداً للموسم الجديد 2023-2024، الذي ينطلق 18 أغسطس الجاري، بإقامة مباريات الأسبوع الأول لـ «دوري أدنوك للمحترفين».

وشهد المعسكر مشاركة 39 حكماً ومساعداً، خضعوا لبرنامج مكثف من التدريبات اليومية والاختبارات البدنية، ومجموعة من المحاضرات النظرية الخاصة، بأبرز قوانين اللعبة، إلى جانب ورش عمل وتطبيقات عملية لتقنية حكم الفيديو المساعد، من خلال الاستعانة بإحدى الشركات المتخصصة.

وحرص اتحاد كرة القدم على دعوة نخبة من المحاضرين الدوليين المعتمدين لدى الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم، لتقديم المحاضرات وإقامة الورش والإشراف على الاختبارات النظرية والبدنية.

من جهة أخرى، تستعد المجموعة الثانية من الحكام التي تضم 36 حكماً ومساعداً من الذين سيديرون مسابقة دوري الدرجة الأولى والمسابقات الأخرى للسفر إلى الرباط لبدء المعسكر الذي يستمر إلى 22 أغسطس.

على صعيد آخر، حقق حكامنا الدوليون في بطولة كأس الملك سلمان للأندية التي تختتم «السبت»، نجاحاً لافتاً، نال استحسان مسؤولي لجنة الحكام في الاتحاد العربي، بعد أن أدار عمار الجنيبي وعادل النقبي «ساحة»، وعلي راشد النعيمي وجاسم آل علي «حكام مساعدين» عدداً من المباريات القوية في مرحلة المجموعات والأدوار الإقصائية.