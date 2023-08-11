إنريكي: ديمبلي «باريسي» 99%!



باريس (أ ف ب)

يحمل الجناح الفرنسي السريع، عثمان ديمبلي، ألوان باريس سان جيرمان «بنسبة 99%»، بحسب ما كشف مدرّب فريق العاصمة الفرنسية الإسباني لويس إنريكي في مؤتمر صحفي، موضحاً أن إتمام الصفقة يحتاج لبعض التفاصيل.

قال مدرب منتخب إسبانيا وفريق برشلونة السابق إن ديمبلي ليس لاعباً في سان جيرمان من الناحية القانونية، ليس 100% بل 99%، لا تزال هناك فقرة واحدة متبقية من العقد.

وفيما أصبح قدوم بطل العالم 2018 البالغ 26 عاماً وشيكاً من برشلونة إلى سان جيرمان، فإن مشاركته لن تكون ممكنة «السبت» ضد لوريان في ملعب بارك دي برانس، ضمن المرحلة الأولى من الدوري الفرنسي في كرة القدم.

وكان مدرب برشلونة تشافي هرنانديز أكّد الثلاثاء أن ديمبلي على وشك الرحيل عن النادي الكاتالوني.

وجلس ديمبلي على مقاعد البدلاء، خلال الفوز على ميلان الإيطالي 1-0 في لاس فيجاس، في ختام الجولة التحضيرية لبرشلونة في الولايات المتحدة، بعد إبلاغه بطل إسبانيا رغبته بالرحيل.

وتابع «سأكون واضحاً جداً، لقد طلب منا أنه يريد المغادرة، لقد كان مباشراً للغاية، وأن باريس سان جيرمان تقدّم بعرض لضمه، وأنهم اتصلوا به، وهنا لا يمكننا فعل أي شيء، هو قراره الشخصي».

وكان النادي الباريسي الذي يحاول تعويض رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي الأميركي، والرحيل المحتمل لنجمه الأول كيليان مبابي، قرّر تفعيل البند الجزائي في عقد مواطنه ديمبلي تمهيداً لضمه من برشلونة، وذلك وفق ما أفادت صحيفة «ليكيب» الفرنسية الرياضية الثلاثاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن سان جيرمان بعث برسالة مفادها أنه سيدفع البند الجزائي الذي يبلغ قدره 50 مليون يورو، ما يترك أمام نادي العاصمة باريس خمسة أيام لحسم الصفقة.

وأضاف «مايسترو» خط الوسط السابق «بالنسبة لي، هذا يؤلمني لأنني أعتقد أننا اعتنينا به كثيراً هنا حتى يكون سعيداً ومرتاحاً ويستمرّ في إحداث فرق بالنسبة لنا»، مشدداً على أن ديمبلي قال إن لديه هذا العرض وقرر الرحيل.

وانضم ديمبلي إلى برشلونة عام 2017 قادماً من بوروسيا دورتموند الألماني، مقابل 105 ملايين يورو من دون احتساب المكافآت، ويتبقى عام واحد على عقده مع بطل الدوري الإسباني.

ويصبح ديمبلي تاسع لاعب يتعاقد معه فريق العاصمة الفرنسية خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد المهاجم البرتغالي جونسالو راموش، والمدافعين السلوفاكي ميلان شكرينيار ولوكا هرنانديز، ولاعبي الوسط الأوروجوياني مانويل أوجارتي والإيطالي شير ندور، والمهاجمين الإسباني ماركو أسنسيو والكوري الجنوبي كانج-إين لي والحارس الإسباني أرنو تيناس.