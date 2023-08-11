السبت 12 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

أنشيلوتي: لونين جاهز لسد الفراغ

أنشيلوتي: لونين جاهز لسد الفراغ
11 أغسطس 2023 19:05

 
مدريد (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
برشلونة يضخ 120 مليون يورو
سان جيرمان «يستعطف» مبابي بـ «التسريح»!

قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد الإسباني، إنّه لا يبحث عن حارس جديد في سوق الانتقالات، لخلافة البلجيكي تيبو كورتوا المصاب.
يتجه كورتوا للغياب عن الملاعب لفترة غير قصيرة من الموسم، بعد تعرّضه لتمزق الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى خلال التدريبات الخميس.
إلا أن المدرب الإيطالي قال إنّ الحارس الثاني الأوكراني أندري لونين جاهز لتعويض الفراغ الذي يتركه كورتوا الفائز الموسم الماضي بجائزة «ياشين» لأفضل حارس مرمى في العالم.
وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي قبل مباراة ريال مدريد الافتتاحية في «الليجا» يوم السبت أمام أتلتيك بلباو «لدينا ثقة كاملة في لونين الذي يعتبر حارساً رائعاً، وكان جيداً للغاية خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، إنه موهوب، وما ينقصه هو ما يفتقر إليه جميع اللاعبين الشباب - الخبرة، والخبرة يكتسبها يوماً بعد يوم».
لكنّ أنشيلوتي لم يستبعد بشكل مطلق فرضية تعزيز خط حراسة المرمى قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية، وقال «ما زال لدينا وقت حتى 31 أغسطس، ونرى في الأيام القليلة المقبلة ما إذا كنا نضمّ حارس مرمى آخر، لتعزيز خياراتنا، لأننا نعتمد على لونين».
يُشكّل الموسم الحالي نقطة انطلاق جديدة بالنسبة لـ «الميرنجي»، بعد رحيل مهاجمه النجم الفرنسي كريم بنزيمة المُنتقل إلى الدوري السعودي بعد 14 عاماً قضاها في «برنابيو».
ولم يضمّ بطل أوروبا 14 مرة أي لاعب صريح لتعويض بنزيمة، ثاني هدافيه على مرّ التاريخ، إلا أن «الريال» تعاقد في الوقت عينه مع المهاجم خوسيلو على سبيل الإعارة من إسبانيول، والجناح إبراهيم دياز العائد إلى النادي، إثر إعارته لثلاث سنوات إلى ميلان الإيطالي.
وقال أنشيلوتي «في الهجوم، نحن جيدون جداً، لدينا خيارات مختلفة»، مضيفاً «وصل لاعبان جديدان يضيفان الإيجابية، خوسيلو، بفضل خصائصه المختلفة، فهو جيد في المنطقة، ودياز يستطيع أن يؤمن حلولاً إضافية بين الخطوط».
وتبقى الصفقة الأهم لـ «الريال» هذا الصيف تتمثل بضمّ نجم الوسط الإنجليزي جود بيلينجهام من دورتموند الألماني مقابل 103 ملايين يورو.
وتحدث عنه أنشيلوتي «أعتقد أنه سيكون له تأثير أكبر على الخصوم، إذا لعب بشكل أفضل، يكون أكثر خطورة إذا لعب مثل قلب هجوم».

الدوري الإسباني
الليجا
ريال مدريد
كارلو أنشيلوتي
كورتوا
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
4 أغسطس 2023
إمبولو يُصيب موناكو بـ «ضربة قاسية»
الرياضي
إمبولو يُصيب موناكو بـ «ضربة قاسية»
اليوم 12:23
سيرجيو روبرتو: «الباب مفتوح» لعودة «راقص السامبا»
الرياضي
سيرجيو روبرتو: «الباب مفتوح» لعودة «راقص السامبا»
اليوم 12:21
«كندا المفتوحة» تطرد ألكاراز وميدفيديف
الرياضي
«كندا المفتوحة» تطرد ألكاراز وميدفيديف
اليوم 12:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©