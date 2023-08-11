أنشيلوتي: لونين جاهز لسد الفراغ



مدريد (أ ف ب)

قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد الإسباني، إنّه لا يبحث عن حارس جديد في سوق الانتقالات، لخلافة البلجيكي تيبو كورتوا المصاب.

يتجه كورتوا للغياب عن الملاعب لفترة غير قصيرة من الموسم، بعد تعرّضه لتمزق الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى خلال التدريبات الخميس.

إلا أن المدرب الإيطالي قال إنّ الحارس الثاني الأوكراني أندري لونين جاهز لتعويض الفراغ الذي يتركه كورتوا الفائز الموسم الماضي بجائزة «ياشين» لأفضل حارس مرمى في العالم.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي قبل مباراة ريال مدريد الافتتاحية في «الليجا» يوم السبت أمام أتلتيك بلباو «لدينا ثقة كاملة في لونين الذي يعتبر حارساً رائعاً، وكان جيداً للغاية خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، إنه موهوب، وما ينقصه هو ما يفتقر إليه جميع اللاعبين الشباب - الخبرة، والخبرة يكتسبها يوماً بعد يوم».

لكنّ أنشيلوتي لم يستبعد بشكل مطلق فرضية تعزيز خط حراسة المرمى قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية، وقال «ما زال لدينا وقت حتى 31 أغسطس، ونرى في الأيام القليلة المقبلة ما إذا كنا نضمّ حارس مرمى آخر، لتعزيز خياراتنا، لأننا نعتمد على لونين».

يُشكّل الموسم الحالي نقطة انطلاق جديدة بالنسبة لـ «الميرنجي»، بعد رحيل مهاجمه النجم الفرنسي كريم بنزيمة المُنتقل إلى الدوري السعودي بعد 14 عاماً قضاها في «برنابيو».

ولم يضمّ بطل أوروبا 14 مرة أي لاعب صريح لتعويض بنزيمة، ثاني هدافيه على مرّ التاريخ، إلا أن «الريال» تعاقد في الوقت عينه مع المهاجم خوسيلو على سبيل الإعارة من إسبانيول، والجناح إبراهيم دياز العائد إلى النادي، إثر إعارته لثلاث سنوات إلى ميلان الإيطالي.

وقال أنشيلوتي «في الهجوم، نحن جيدون جداً، لدينا خيارات مختلفة»، مضيفاً «وصل لاعبان جديدان يضيفان الإيجابية، خوسيلو، بفضل خصائصه المختلفة، فهو جيد في المنطقة، ودياز يستطيع أن يؤمن حلولاً إضافية بين الخطوط».

وتبقى الصفقة الأهم لـ «الريال» هذا الصيف تتمثل بضمّ نجم الوسط الإنجليزي جود بيلينجهام من دورتموند الألماني مقابل 103 ملايين يورو.

وتحدث عنه أنشيلوتي «أعتقد أنه سيكون له تأثير أكبر على الخصوم، إذا لعب بشكل أفضل، يكون أكثر خطورة إذا لعب مثل قلب هجوم».