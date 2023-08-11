برشلونة يضخ 120 مليون يورو



برشلونة (أ ف ب)

ضخ نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، الغارق في ديونه، 120 مليون دولار إلى حساباته ببيعه 29.5% من «برسا فيسيون»، الشركة الفرعية الرقمية التابعة له، إلى صندوقي الاستثمار «ليبيرو» و«نيبا كابيتال» وفق ما أفاد.

وتسمح هذه الصفقة لبرشلونة بضخ إيرادات كافية، لتسجيل لاعبه الألماني الجديد إيلكاي جوندوجان لدى رابطة الدوري الإسباني الذي يبدأ فيه النادي الكاتالوني مشواره يوم الأحد في ملعب خيتافي.

وسبق لبرشلونة أن باع حصتين بنسبة 24.5 بالمئة من استوديوهاته «برسا فيسيون» الى كل من «أورفيوس ميديا» و«سوسيوس.كوم» لجمع قرابة 200 مليون يورو «220 مليون دولار» استخدمها للتعاقد مع لاعبين مثل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الصيف الماضي.

ويحتاج النادي الى خفض الإنفاق بشكل كبير، كي يلتزم بقواعد اللعب النظيف المالي في الدوري الإسباني، وبالتالي التمكن من الاستمرار في التعاقدات الجديدة وتسجيل الوافدين الجدد.

ووفق الصحف الإسبانية وبعد دفعة أولى، اتفقت «أورفيوس ميديا» و«سوسيوس.كوم» مع النادي على تسديد المبلغ المتبقي على دفعات، إحداها كانت مستحقة نهاية الموسم الماضي.

لكن الشركتين طالبتا بتأجيل الدفع حتى نهاية العام، مما حال من دون امتثال النادي لقواعد اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني، وأرجأ عملية تسجيل لاعبيه الجدد.