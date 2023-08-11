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الرياضي

نوير.. «دائرة الشكوك»!

نوير.. «دائرة الشكوك»!
11 أغسطس 2023 16:30

 
ميونيخ (أ ف ب) 

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البايرن ولايبزج.. «البداية سوبر»

تحوم الشكوك حول حارس وقائد بايرن ميونيخ مانويل نوير العائد من إصابة أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة، وذلك قبيل الكأس السوبر الألمانية لكرة القدم التي تجمع السبت بين بطل الدوري ولايبزج حامل الكأس.
ويلتقي الفريقان في الكأس السوبر للعام الثاني توالياً، في حين انتهت النسخة الأخيرة العام الماضي لمصلحة «البايرن» الذي حقق لقبه العاشر القياسي بفوزه على لايبزج 5-3. كما يأمل النادي البافاري في إحراز اللقب للمرة السابعة في الأعوام الثمانية الأخيرة.
ويدرك «البايرن» في مشاركته الـ 12 في الكأس السوبر صعوبة مهمته أمام منافس لم يتمكن من الفوز عليه في «البوندسليجا» الموسم الماضي، إذ فرض لايبزج التعادل 1-1 على ملعبه «ريد بول أرينا»، وعاد من ميونيخ بفوز 3-1 في مايو.
ومع انطلاق صافرة البداية على ملعب «أليانز أرينا» مساء السبت، سيدافع عن عرين النادي البافاري، المتوج بلقب الدوري للموسم الـ 11 توالياً، الحارس سفن أولرايش الرقم الثاني الأبدي في بايرن، والذي يقف منذ عام 2015 في ظل نوير.
وضع نوير «37 عاماً» خطة عودته إلى الملاعب بعد خضوعه لجراحة جراء تعرضه لإصابة خطيرة في ركبته اليمنى (كسر في الجزء السفلي، فيما تحدثت وسائل إعلام محلية عن كسر مزدوج في عظم القصبة الشظية) في ديسمبر، وهي أن يكون جاهزاً بنسبة 100 في المئة منذ اليوم الأول من الاستعدادات الصيفية لبايرن منتصف يوليو، بعد سبعة أشهر ونصف من تعرضه للإصابة عندما كان يمارس رياضة التزلج.
لم تسر الأمور كما يشتهي الحارس الدولي الذي خضع لجراحة جديدة قبل 10 أيام، من أجل إزالة قطعة معدنية من ساقه المصابة، وهي عملية مخطط لها وفقاً لبايرن، لكن حالته البدنية أثارت قلق الصحافة المحلية في الفترة الأخيرة، حيث تدعي صحيفة «بيلد» اليومية أن حارس المرمى يواجه صعوبة في التسديد وتمرير الكرة.
وضمن السياق ذاته، أوضحت صحيفة كيكر أن عودة نوير، في الوضع الحالي، مقدرة في نهاية سبتمبر أو بداية أكتوبر، بينما تشير بيلد إلى أن الموعد النهائي هو بداية عام 2024.
«لا أعتقد أنه سيغيب عن الملاعب لعدة أشهر، مانو مقاتل، وسيعود، يملك نوير طموحاً كبيراً ولا يزال يريد إثبات قدرته لجميع أولئك الذين تخلوا عنه»، قال أسطورة بايرن الحارس السابق سيب ماير «79 عاماً» في مقابلة مع محطة «سبورت 1».
ومن أجل تعويض غياب نوير حتى نهاية الموسم المنصرم، تعاقد بايرن مع حارس مرمى مونشنجلادباخ يان سومر حتى صيف عام 2025، غير أن الدولي السويسري فضّل مغادرة بافاريا إلى الإنتر الإيطالي وصيف بطل أوروبا الإثنين، حيث سيقف بين الخشبات الثلاث بعد رحيل الكاميروني أندريه أونانا إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.
وبعد إعارة ألكسندر نوبل إلى شتوتجارت، يجد بايرن نفسه مع حارس مرمى واحد صاحب خبرة هو أولرايش «35 عاماً»، لذا يعمل لإيجاد حل من خلال دمج مدرب الحارس مايكل ريشنر في مسار الانتقالات.
أضاف سيب ماير «لم أفهم وصول سومر هذا الشتاء. في ذلك الوقت كان يجب أن نراهن على سفين أولرايش».
ووفقا لشبكة سكاي سبورتس الألمانية قدّم بايرن عرضاً أولياً لنادي تشيلسي الإنجليزي للحصول على خدمات الحارس الإسباني كيبا أريسابالاجا (28 عاماً) على سبيل الإعارة لمدة عام مع خيار الشراء.
يأمل نوير، البالغ 37 عاماً، أن يكون جاهزاً بنسبة 100 في المئة لخوض غمار كأس أوروبا المقامة على أرضه الصيف المقبل. لكن هانزي فليك مدرب المنتخب الألماني أعلن أنه لا يضمن استعادة نوير مركزه الأساسي في المرمى.
يمتلك مدرب «دي مانشافت» حارس مرمى من الطراز الرفيع بشخص مارك-أندريه تير شتيجن الفائز بلقب الدوري الإسباني مع برشلونة الموسم الماضي.

كأس السوبر الألماني
بايرن ميونيخ
لايبزج
مانويل نوير
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