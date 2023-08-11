«الأبيض» يعود من معسكر النمسا بمكاسب فنية



معتز الشامي (دبي)



أنهى منتخبنا الوطني لكرة القدم، معسكره «التعارفي» الأول، مع الجهاز الفني بقيادة البرتغالي باولو بينتو، وعادت البعثة من مدينة كابرون النمساوية أمس، بعدما تعرف المدرب على عناصر «الأبيض» من الدوليين الـ 26 الذين تم استدعاءهم، بالإضافة إلى متابعته عن قرب لتدريبات قوية وجادة للمنتخب الأولمبي، الذي أقام معسكراً في نفس التوقيت، بجوار بعثة منتخبنا، وحضر بينتو تدريباته، كما عقد عدة اجتماعات مع مدربه الإسباني دينيس سيلفا.

وخرج المنتخب بعدة مكاسب فنية ولوجستية و«نفسية»، من المعسكر الأولي للمدرب الجديد الذي تولى المسؤولية مطلع يوليو الماضي، حيث كان التجمع بمثابة فرصة، لاقترابه من اللاعبين والحصول على الوقت لتنفيذ بعض أفكاره الفنية، والوقوف على أهم طرق اللعب التي ستكون مناسبة لقدرات اللاعبين، مع رفع الحالة البدنية لعناصر المنتخب.

ويستعد «الأبيض» لمشوار التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس آسيا 2027 ومونديال 2026، والتي تنطلق نوفمبر المقبل، وأوقعت قرعة الاتحاد الآسيوي «الأبيض» في المجموعة الثامنة التي تضم البحرين والفائز من مباراتي اليمن وسريلانكا، بالإضافة إلى الفائز من لقاء نيبال ولاوس، كما يحتاج المنتخب إلى الوصول إلى «التوليفة» الأنسب، التي ستخوض نهائيات كأس آسيا 2023 بالدوحة، التي تقام يناير المقبل.

ويمكن إجمال المكاسب في اكتشاف بعض المواهب التي يمكن أن تكون حاضرة في المعسكرات المقبلة للمنتخب، خصوصاً أواخر أغسطس الجاري حتى 11 سبتمبر المقبل، والذي يشهد خوض تجربة دولية أمام كوستاريكا بالإضافة إلى الترتيب لـ «ودية» أخرى.

وتابع بينتو لاعبي المنتخب الأولمبي عن قرب، كما تلقى تقريراً من إدارة المنتخبات قبلها، عن عدد من اللاعبين المؤهلين لدخول قائمة المنتخب من عناصر منتخبي الأولمبي والشباب على المدى البعيد، حيث يعمل الجهاز الفني على خطتين، الأولى قصيرة المدى للتجهيز لكأس آسيا والمرحلة الأولى من التصفيات الآسيوية، والخطة الثانية هو البناء للمنافسة بقوة للتأهل إلى مونديال 2026 وكأس آسيا 2027.

ومن بين المكاسب، وضوح الشخصية القوية للمدرب البرتغالي، الذي فرض الجدية والالتزام والانضباط، وحدد ملامح وآلية العمل في كل معسكر، كما شدد خلال اجتماعاته باللاعبين، على ضرورة التحلي بروح التنافسية في جميع المركز، أملاً في تقديم اللاعبين الدوليين أفضل ما يمكن خلال التدريبات والمباريات الودية، حتى وصول المدرب إلى التشكيلة الأكثر ملاءمة للمباريات الرسمية.

واستفاد المنتخب بالتدريبات الجماعية التي جاءت على فترتين صباحية ومسائية، خلال فترة المعسكر التعارفي، لرفع معدل اللياقة البدنية، وتطبيق مجموعة من أساليب اللعب، والتعرف أكثر على إمكانيات اللاعبين كل حسب مركزه.

وتألق عدد من اللاعبين، واستطاعوا فرصة أنفسهم على الجهاز الفني بشكل متميز، ويتوقع أن يكون لهم الدور الكبير في الفترة المقبلة، لاسيما فابيو ليما وأحمد عامر ويحيى الغساني.

ومن جهته، أكد ياسر سالم مدير المنتخب الوطني، أن بينتو استطاع رسم ملامح أساسية لقدرات أبرز اللاعبين الدوليين في تشكيلة المنتخب الوطني، ويتبقى متابعة الجهاز الفني لانطلاقة الموسم بجولتي الدوري، لتحديد الاحتياجات المقبلة لمعسكر أواخر أغسطس، حيث يتوقع أن يشهد ذلك المعسكر خوض تجارب دولية في سبتمبر المقبل خلال «أيام الفيفا»، فيما يحتاج الجهاز الفني إلى ضم أكثر اللاعبين جاهزية للمعسكر المرتقب، سواء الأسماء التي تم استدعائها سابقاً، أو ضم عناصر جديدة للقائمة بحسب الأداء الذي يقدمه اللاعبون في مباريات الدوري.