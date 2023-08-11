شرطة عجمان تختتم دورة الرماية وتعلم استخدام السلاح



عجمان (وام)



اختتمت القيادة العامة لشرطة عجمان "دورة الرماية وتعلم استخدام السلاح، التي نظمها نادي الشرطة للرياضة والرماية برعاية الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، واستمرت 3 أسابيع في ميدان الرماية بالنادي، بمشاركة 94 راميا ورامية، من سن 7 سنوات فما فوق.

وكرم العميد خالد محمد النعيمي نائب قائد عام شرطة عجمان المتفوقين والمشاركين، بحضور العميد عبيد حميد المطروشي مدير نادي الشرطة للرياضة والرماية.

وأكد النعيمي حرص شرطة عجمان على الاهتمام بالرياضة والرماية، وتعميق أهميتها، مثمنا النتائج المتميزة التي حققها المشاركين في مجال الرماية، موضحاً أن الدورة تأتي في إطار خطة تعزيز وتطوير المهارات الرياضية المقدمة للمجتمع، كما تعتبر الرماية موروثا ثقافيا في الدولة.

من جانبه قال المطروشي إن الدورة استمرت 3 أسابيع وشارك بها 80 من الذكور و14 من الإناث، أبرزوا مهارتهم في الرماية والتصويب الدقيق لمسافة 7 أمتار باستخدام المسدس الهوائي للعمر من 7 إلى 10 سنوات، واستخدام مسدس سكتون للعمر من 11 إلى 15 سنة، ومسدس 9 مل للعمر 16 فما فوق، مشيدا بروحهم الرياضية وحرصهم على تنمية هذه المهارة لديهم.