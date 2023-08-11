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الرياضي

«فريق المتابعة والمخالفين» يكسب بطولة اللياقة البدنية

«فريق المتابعة والمخالفين» يكسب بطولة اللياقة البدنية
11 أغسطس 2023 16:00

 


دبي (الاتحاد)

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ضمن جهودها الرائدة في مجال تعزيز السلوكيات الصحية عبر ممارسة الرياضة، نظمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي نهائيات بطولة اللياقة البدنية للقطاعات 2023 في الصالة الرياضية التابعة للإدارة، والذي انتهى بفوز 3 فرق من بين 8 فِرق شاركت بالدور النهائي للبطولة بواقع 3 أعضاء لكل فريق يتنافسون فيما بينهم على انتزاع الميداليات.
وكانت البطولة قد انطلقت 27 يوليو الماضي بمشاركة 24 فريقا يضم كل منها ثلاثة لاعبين يمثلون قطاعات الإدارة المختلفة أي ما مجموعه 72 موظف، حيث جاء تنظيم البطولة متسقاً مع جهود الإدارة العامة ومساعيها الرامية إلى تعزيز الأنشطة الرياضية كمنهج حياتي يومي، وبما يُواكب المبادرات الإيجابية، التي تضمنتها إستراتيجية تطوير القطاع الرياضي في دبي، والتي أطلقها سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي للفترة 2023 -2033.
وأكدَّ الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أنَّ البطولة تأتي انطلاقًا من حرص الإدارة على دعم المبادرات التي أطلقتها إمارة دبي بشأن توسيع نطاق ممارسة الرياضة، وإبراز أهميتها ودورها في تعزيز الصحة العامة والصحة النفسية للأفراد.
وأضاف: أن الإدارة العامة حريصة على أنّ تؤدي دورًا فعّالاً يسهم في دعم مبادرات سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، والذي يُؤكد أنَّ السعي نحو المركز الأول يُعدُّ هدفًا يطمح الجميع في الوصول إليه في شتى الميادين، وعلى رأسها الرياضة.
كما تتماشى البطولة مع أجندة دبي الاقتصادية، وتسهم في تعزيز جاهزية دبي لريادة المستقبل، خاصة في ما يتعلق بصناعة مستقبل الرياضة، وتحقيق الاستدامة، وتمكين أفراد المجتمع، وتوفير بيئة جاذبة للمواهب، وتهيئة المناخ لتعاظم فرص الاستثمار.
شهد البطولة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعلي عبدالله بن حيدر نائب رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، ومحمد عبد الرحيم المري أمين عام اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، وانتهت نتائج البطولة بفوز كل من فريق المتابعة والمخالفين (أ) بالمركز الأول، وفريق المتابعة والمخالفين (ب) بالمركز الثاني، وفريق الدعم المؤسسي بالمركز الثالث. 

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