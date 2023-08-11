مواجهات قوية لخيول جودلفين في أوروبا وأميركا



محمد حسن (دبي)



تخوض خيول جودلفين يوم السبت مواجهات قوية في المضامير الأوروبية والأميركية، وتسعى خيول «الفريق الأزرق» لمواصلة الانتصارات، من خلال جدول مشاركات مزدحم.

ويشهد كولونيال داونز بأميركا مشاركة الجواد «سانتين» الذي يسعى لتكرار الفوز في سباق أرلنجتون مليون للفئة الأولى، بعودته إلى المنافسة على العشب، فيما يشارك «سيلفر نوت» في سباق سكرتاريات ستيكس للفئة الثانية في الحفل نفسه.

وحقق «سانتين» بإشراف بريندان والش فوزاً سهلا بنفس السباق الذي يمتد لمسافة 10 فيرلونج قبل عام، حينما أقيم في مضمار شيرشل داونز، مسجلاً فوزه الثاني في الفئة الأولى.

أما «سيلفر نوت» الذي خسر بفارق أنف في بريدرز كب جوفنايل تيرف العام الماضي، يتجه للمنافسة على مسافة أقصر قدرها ميلاً واحداً، في سباق سكرتاريات ستيكس، عقب مشاركتين على مسافات أطول في بيلمونت بارك في وقت مبكر من الصيف.

وفي مضمار هايدوك بارك، بالمملكة المتحدة، يخوض جواد الأربع سنوات ذو الأداء المتماسك «كينج أوف كونكويست» مشاركته الأولى على مستوى الفئة الثالثة، وذلك بسباق روز اوف لانكاستر ستيكس.

وخاض ابن الفحل «لوب دي فيجا» 10 مشاركات حقق الفوز ثلاث مرات، آخرها في فيستفال ستيكس ليستد في جودوود في نهاية مايو.

وبمضمار نيوماركت تتطلع المهرة «وايلد جوديس» للارتقاء إلى مستوى الفئة الثالثة، من خلال سباق سويت سوليرا ستيكس الممتد على مسافة سبعة فيرلونج.

وكانت «وايلد جوديس» قد قدمت أداءً مبشراً في تجربتها الأولى في هايدوك بارك في نفس الشهر، حيث اندفعت من المؤخرة، لتشغل المركز الرابع بسباق للخيول المبتدئة على مسافة ستة فيرلونج.