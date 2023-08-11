«فخر أبوظبي» 5 نجوم في حفل الموسم



معتصم عبدالله (دبي)



أكد فوز علي مبخوت الهداف التاريخي لـ «دورينا»، ونجم الجزيرة، بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي، في حفل جوائز موسم 2022- 2023، سيطرة «فخر أبوظبي» على التتويج الأهم في حفل الجوائز السنوي لـ «دوري أدنوك للمحترفين».

ورفع فوز علي مبخوت بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب مواطن، رصيده الشخصي إلى 4 ألقاب، ليكون أكثر اللاعبين فوزاً بالجائزة في مواسم 2014- 2015، و2016-2017، و2020- 2021، في الوقت الذي تصدر فيه الجزيرة القائمة ذاتها برصيد 5 ألقاب، من بينها لقب لخلفان مبارك في موسم 2018- 2019.

وفرض مبخوت اسمه أيضاً ضمن قائمة فريق الأحلام لموسم 2022- 2023، في الوقت الذي تشارك فيه زميله الكولومبي كارلوس زاباتا جائزة الحذاء الفضي لهداف «دوري 21»، إلى جانب الثنائي ألدو بارا «اتحاد كلباء»، ولويز جيلريمي «الوصل».

وحصد الجزيرة إلى جانب لقب الكرة الذهبية لأفضل لاعب مواطن، والحذاء الفضي لهداف دوري 21، «جائزة دوري الجماهير» للموسم الماضي، والتي ترجمت الجهود الكبيرة لمشجعي «فخر أبوظبي» في دعم الفريق في المباريات داخل وخارج قواعده.

ويملك الجزيرة في رصيد 19 جائزة، على مدار «10 نسخ» في جوائز الأفضل لـ «دورينا»، والتي انطلقت بنهاية موسم 2012- 2013، حيث شهدت النسخة الأولى تتويج «القائد» علي خصيف بجائزة القفاز الذهبي أفضل حارس مرمى، فيما نال «فخر أبوظبي» جائزة أفضل نادٍ محترف بنهاية موسم 2013- 2014.

ورفع «فخر أبوظبي» رصيده بالتتويج بثلاثة جوائز في نسخة موسم 2014- 2015، حينما نال مبخوت الكرة الذهبية لأفضل لاعب مواطن، وجمع المهاجم ميركو فوزينيتيش بين جائزتي الكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي، والحذاء الذهبي لهداف الدوري.

ونال الجزيرة جائزتي أفضل نادٍ محترف، والحذاء الفضي لهدف دوري 21 «شاهين سرور» في نسخة 2015- 2016.

وفرض «فخر أبوظبي» اسمه على جوائز موسم 2016- 2017 بخمسة ألقاب فردية، شملت تتويج مبخوت بجائزتي الكرة الذهبية لأفضل لاعب مواطن، والحذاء الذهبي لهداف الدوري، فيما نال علي خصيف جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى للمرة الثانية، وتُوج خلفان مبارك بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب صاعد، ونال أحمد العطاس جائزة الحذاء الفضي لهداف دوري 21.

وعاد الجزيرة بعد غيابه عن ألقاب موسم 2017- 2018، ليتوج لاعبه خلفان مبارك بالكرة الذهبية لأفضل لاعب مواطن في موسم 2018- 2019، مقابل ثلاثية في موسم 2020-2021، حينما تُوج مبخوت بثنائية جديدة للكرة الذهبية لأفضل لاعب مواطن، والحذاء الذهبي لهداف الدوري، فيما نال الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة السابق جائزة القائد لأفضل مدرب.

وكرر «فخر أبوظبي» السيناريو بشكل مشابه في جوائز موسم 2022- 2023، والتي أعقبت غيابه عن منصة التكريم في موسم 2021- 2022، بالتتويج بثلاثية الكرة الذهبية لأفضل لاعب مواطن، والحذاء الفضي لهداف دوري 21، وجائزة دوري الجماهير التي تسلمها سعيد الشامسي من رابطة مشجعي «فخر أبوظبي» ممثلاً للنادي في لفتة بارعة.

إنجازات الجزيرة في حفل الجوائز



2012- 2013

- علي خصيف «القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى»

2013- 2014

- جائزة أفضل نادٍ محترف

2014- 2015

- علي مبخوت أفضل لاعب مواطن

- ميركو فوزينيتيش - أفضل لاعب أجنبي

- ميركو فوزينيتيش - الحذاء الذهبي لهداف الدوري

2015- 2016

- الجزيرة أفضل نادٍ محترف

- شاهين سرور الدرمكي الحذاء الفضي لهداف دوري تحت 21

2016- 2017

- علي مبخوت الكرة الذهبية لأفضل لاعب مواطن

- علي مبخوت الحذاء الذهبي لهداف الدوري

- علي خصيف القفاز الذهبي أفضل حارس مرمى

- خلفان مبارك الكرة الذهبية لأفضل لاعب صاعد

- أحمد العطاس الحذاء الفضي هداف دوري تحت 21

2017- 2018

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2018- 2019

- خلفان مبارك الكرة الذهبية لأفضل لاعب مواطن

2019- 2020

- ملغى

2020- 2021

علي مبخوت الكرة الذهبية أفضل لاعب مواطن

علي مبخوت الحذاء الذهبي «هداف الدوري»

مارسيل كايزر جائزة القائد لأفضل مدرب

2021- 2022

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2022- 2023

- علي مبخوت الكرة الذهبية لأفضل لاعب مواطن

- جائزة دوري الجماهير

- كارلوس زاباتا الحذاء الفضي لهداف دوري تحت 21 عاماً «مشاركة»