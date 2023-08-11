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جمهور «الإمبراطور» يخطف الأضواء في تجربة النهضة

جمهور «الإمبراطور» يخطف الأضواء في تجربة النهضة
11 أغسطس 2023 14:06

 
دبي (الاتحاد)
خطف الحضور الكبير لمشجعي الوصل، الأنظار في الودية الأخيرة لـ «الإمبراطور» أمام ضيفه النهضة الُعماني 2-0، والتي أقيمت على ملعب «زعبيل»، ضمن تحضيرات «الأصفر» لانطلاق الموسم الجديد 2023- 2024، والذي يستهله بلقاء ضيفه الإمارات يوم 19 أغسطس الجاري.
وظهر الوصل خلال الشوط الأول بثقة واضحة، حيث فرض سيطرته على معظم فترات الشوط، واستمرت السيطرة، على أمل ترجمتها إلى أهداف، تعكس قوة وجاهزية الفريق، إلا أن الشوط انتهى من دون أهداف. 
انطلق الشوط الثاني بسرعة من جانب «الإمبراطور»، ليتمكن الوصل من تسجيل أول أهدافه في الدقيقة 52، برأسية سفيان بوفتيني، بعد ركنية نفذها نيكولاس خمينيز. 
استمرت الهيمنة الوصلاوية ليضيف «الفهود» الهدف الثاني في الدقيقة 66 عبر أداما ديالو، بعد تمريرة رائعة من سياكا، وأنهى الوصل بفوزه في الودية الأخيرة مرحلة الإعداد التي تمثلت في مراحل مختلفة داخلية وخارجية.

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